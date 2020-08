Łukaszenka w piątek odwiedził mleczarnię na wschodzie kraju. To właśnie tam postraszył Polskę i Litwę, że zablokuje możliwość wysyłania ich towarów do Chin i Rosji przez terytorium Białorusi. Zagroził też Litwie, że jeśli nadal będzie się wtrącać w sprawy Białorusi, to jego kraj przekieruje własny eksport, który obecnie jest wysyłany w świat przez litewskie porty.

Łukaszenka: „Pokażemy im, czym są sankcje”

Polacy i Litwini wysyłali przez nas do Chin i Rosji, to teraz będą latać lub handlować przez Bałtyk i Morze Czarne. Poprzewracało im się w głowach. Przywrócimy ich do pionu – zapowiedział Łukaszenka, którego cytuje państwowa agencja BiełTA. – Przytyli i zapomnieli, czym jest Białoruś. Myślą, że możemy się przestraszyć ich rakiet i czołgów. Zobaczmy, kto się kogo boi. Pokażemy im, czym są sankcje.