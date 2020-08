Korespondencja z Białorusi

______________________

Wtorkowe popołudnie. W stronę parku w centrum Baranowicz kieruje się tłum ludzi. Na godzinę 18 jest tu zaplanowany wiec poparcia dla urzędującego prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

Przy patriotycznej muzyce, z okrzykami: „Za Baćkę”, ludzie w różnym wieku dumnie machają białoruskimi i rosyjskimi flagami. Ci, którzy chcą zabrać głos, wchodzą na scenę. Są wśród nich zarówno znane w mieście osobistości, np. prezydent miasta, którego codziennie bezskutecznie wzywa do rozmów lokalna opozycja, jak i zwykli obywatele. Wielu zostało dziś wcześniej zwolnionych z pracy, by mogli wziąć udział w wiecu.

- Nie pozwolimy zniszczyć naszego kraju. Oni [opozycja] „szczekają” na naszego Baćkę. Ale to my go wybraliśmy, jest naszym prezydentem zgodnie z prawem. Nie potrzebujemy innych przywódców, ich faszystowskiej [biało-czerwono-białej] flagi – mówi do mikrofonu jeden z uczestników wiecu.

- Faszyści, faszyści - skanduje tłum.

- Nasza republika jest najbardziej rozwinięta ze wszystkich innych krajów wchodzących kiedyś w skład Związku Radzieckiego. Jesteśmy z niej dumni. Teraz z zagranicy krzyczą do nas, że Białorusini to stado baranów i owiec. Ale nie jesteśmy owcami - jesteśmy stadem lwów - zwraca się ze sceny kolejny prorządowy aktywista. - Rozerwiemy wszystkich za naszą ziemię. Bo ona jest naszą kochaną. A kochanych się nie porzuca [te słowa znalazły się w orędziu Łukaszenki wygłoszonym do parlamentu kilka dni przed wyborami prezydenckimi].

- Tak, kochanych się nie porzuca – krzyczą chórem uczestnicy akcji. – Za Baćkę!

Rozbrzmiewają oklaski.

Po kilku emocjonalnych przemówieniach i hymnie, który zaśpiewała garstka uczestników, ludzie zaczynają się rozchodzić.

Wydarzenie trwało około godziny.

Bezwstydne dranie z brzydką flagą

- Szybciej, rób im zdjęcia - mówi kobieta do męża, wysiadając z samochodu stojącego w pobliżu parku. Wokół gromadzą się dziesiątki ludzi, którzy chcą sfotografować zwolenników Łukaszenki.

Tymczasem prorządowi uczestnicy akcji idą w stronę przejścia dla pieszych. Po drugiej stronie ulicy stoi młodzież z biało-czerwono-białymi flagami.

25.08.2020, Mińsk, wiec zwolenników Aleksandra Łukaszenki Fot. Dmitri Lovetsky / AP Photo

Z daleka słychać: „Żywie Białoruś!”, „Żywie Białoruś!”.

- Patrz, stoją ci debile - zwraca się do swoich przyjaciółek wracająca z wiecu emerytka.

- Faktycznie, oto bezwstydne dranie! I z tą brzydką flagą! Fuj!

Przechodząc przez ulicę, słyszę krzyki w tłumie. Szybko odwracam głowę. Po mojej lewej stronie, ze słowami „S..ki”, jedna z starszych pań wyrywa z rąk dziewczyny biało-czerwono-białą flagę.

- Odejdź od niej! - krzyczy stojący obok mnie chłopak i odpycha agresorkę. - Zostaw nas!

- Prostytutki, Skur... - chwytając kilka kamieni z ziemi, wściekła emerytka rzuca nimi w stronę młodzieży.

Sami takich wychowali

W tej samej chwili z czerwono-zielonymi flagami przechodzą uśmiechnięci mężczyźni w garniturach. Rozmawiają, jakby nie zauważali, co dzieje się w ich pobliżu.

- Spójrz, to nasz były dyrektor - słyszę z rozmowy dwóch dziewczyn. Na nadgarstkach mają białe bransoletki, symbol opozycji.

- Wstydzę się za pana! - krzyczy jedna z nich. - Czy naprawdę nie ma pan sumienia? Przecież zna pan prawdę. Doskonale pan ją zna - wykrzykuje jeszcze, przypominając fałszowanie głosów w komisjach wyborczych, których był członkiem.

Mężczyzna odwraca głowę. Po chwili milczenia odpowiada:

- Dziewczyny, każdy ma prawo wspierać ideologię, którą uważa za niezbędną.

Po czym razem ze znajomymi szybko odchodzi. W oddali słychać jeszcze ich słowa:

- Cóż, takich sami wychowaliśmy, koledzy…