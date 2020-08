Im pewniejsza jest pozycja Aleksandra Łukaszenki na Białorusi, tym większe poparcie dla niego demonstruje Moskwa. Faktycznie dzisiejsza wypowiedź władcy Kremla oznacza, że jeżeli Białorusini spróbują siłą usunąć Łukaszenkę, to Rosja wyśle do tego kraju odsiecz swoich jednostek specjalnych. Putin użył określenia „prawoochraniteli”, czyli „obrońcy prawa”, co formalnie nie jest równoznaczne z wojskiem i pasuje do jednostek MSW. Jednak należy pamiętać, że na przykład OMON czy formacje wojsk wewnętrznych, które sprawdziły się w trakcie wojny w Czeczenii, formalnie są podporządkowane właśnie MSW i pasuje do nich to określenie. Faktycznie jest to siła zdolna wykonywać zadania wojskowe.

Putin upokorzył Łukaszenkę Putinowskie poparcie dla Łukaszenki wydaje się teraz jednoznaczne i bezwarunkowe. Jednak Władimir Putin nie odmówił sobie pewnej przyjemności. Gdy sytuacja na Białorusi jest już pod pełną kontrolą Łukaszenki, upokorzył go, przypominając jego telefon i błaganie o rosyjskie wsparcie militarne. Czytaj także: Ponad 20 dziennikarzy zatrzymanych w Mińsku Miało to miejsce w trakcie rozmowy telefonicznej 15 sierpnia. Wtedy Łukaszenka był przerażony. Na Białorusi jeden za drugim wybuchały strajki, a na ulicach miast i wsi tysiące protestujących głośno krzyczało: „Odejdź!”. Żegnać się z władzą Łukaszenka nie chciał, więc postanowił nie bawić się w twardziela, tylko grzecznie zadzwonić do Putina i poprosić go o wsparcie. Po tej rozmowie w świat poszła wypowiedź Łukaszenki o tym, że Putin obiecał pomoc wojskową w każdej chwili, jeśli tylko białoruski prezydent o nią poprosi. Kreml już następnego dnia sprecyzował, że zaangażowanie militarne Rosji możliwe jest tylko w wypadku zewnętrznej agresji. Dziś sam Putin przedstawił już inną wersję rozmowy – chodzić miało o zwalczanie działań ekstremistów już na samej Białorusi, co bardzo pasuje do obrazu przeciwników politycznych Łukaszenki lansowanego przez białoruskie reżimowe media. Skaza na wizerunku Łukaszenki Wypowiedź Putina to jest mocny, ale spóźniony sygnał. W konflikcie z białoruską ulicą Łukaszenka jest górą i teraz nie potrzebuje już żadnej pomocy putinowskich wojsk. Dlaczego więc dopiero teraz rosyjski prezydent o tym powiedział? Dlaczego w ogóle zabrał w tej sprawie głos? Czytaj także: Rosji ulży Białorusi w spłacie długów. Ale milczy o tańszej ropie i gazie W ostatnich latach Łukaszenka wielokrotnie demonstrował niezależność od Kremla, zapowiadał, że nie ugnie się pod dyktatem Moskwy i będzie bronił niepodległości Białorusi. W trakcie kampanii wyborczej w imię bieżących korzyści politycznych propagandowo grał wizją rosyjskiego zagrożenia. Dla najbliższego sojusznika nie było to przyjemne. 15 sierpnia i w ciągu następnych dni, kiedy Łukaszenka nerwowo wydzwaniał do Moskwy, zabiegając o pomoc, prosząc i informując o swojej trudnej sytuacji, Putin musiał mieć satysfakcję. Teraz nie przepuścił okazji, by podzielić się nią ze światem. Łukaszenka i białoruska dyplomacja w ciągu ostatnich lat próbowali wykreować obraz przywódcy, który jest ostatnim obrońcą niepodległości Białorusi. Jednak ten popularny na Zachodzie wizerunek nie wytrzymał konfrontacji z rzeczywistością. Upubliczniając treść rozmowy z Łukaszenką, Putin jeszcze raz to przypomniał.