Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka po raz kolejny wypowiedział się na temat zagrożenia, jakie jego zdaniem płynie ze strony Polski. - Widzicie te oświadczenia o tym, że jeśli Białoruś się rozpadnie, to obwód grodzieński przypadnie Polsce. Mówią o tym już otwarcie – zacytowała go państwowa agencja BiełTA. - Nic im się nie uda, wiem to na pewno - dodał. Podkreślił, że jego zdaniem trwa wojna dyplomatyczna, która ma na celu ingerencję w wewnętrzne sprawy Białorusi.

Czytaj także: Dlaczego Łukaszence przywidziały się polskie flagi w Grodnie? To nie pierwszy raz, kiedy Łukaszenka porusza polski wątek związany z trwającymi od wielu dni białoruskimi protestami. - Postawili sobie za cel odcięcie tego terytorium – grodzieńskiego. Wywiesili tam już niedawno polskie flagi – mówił w piątek i zapowiedział przerzucenie wojsk w rejon Grodna. Sugerował też, że protesty są kontrolowane przez Stany Zjednoczone i sterowane z Warszawy. – Przygotowywali dla nas ten bałagan. I Rosja bała się nas stracić. Zachód zdecydował nas jakoś podciągnąć, oczywiście, jak dzisiaj widzimy, przeciw Rosji – powiedział Łukaszenka, cytowany przez agencję BiełTA. - Utworzono specjalne centrum pod Warszawą. Kontrolujemy, wiemy, czym się zajmuje. Zaczęli szczękać gąsienicami. Wiecie, kiedy obok jest niespokojnie i czołgi zaczynają się przemieszczać i samoloty latać, to nie jest to przypadkowe – dodał. Łukaszenka prosi o pomoc Rosję Z kolei agencja Reuters informuje, że prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w czwartek, że Łukaszenka poprosił go o utworzenie rezerwowych sił policyjnych, ale obiecał, że nie wykorzysta ich, dopóki kryzys nie wymknie się spod kontroli. REKLAMA Putin podkreślił jednak, że Rosja nie widzi na razie potrzeby wykorzystywania sił rosyjskich na Białorusi w związku z kryzysem politycznym. Moskwa uważa, że sytuacja się normalizuje. Kryzys na Białorusi trwa od ponad dwóch tygodni, kiedy Aleksander Łukaszenka ogłosił, że zwyciężył w wyborach przeprowadzonych 9 sierpnia. Demokratyczna opozycja żąda powtórzenia wyborów, w kraju trwają protesty brutalnie rozpędzane przez milicję.