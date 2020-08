Iwan Jakowina, rosyjski dziennikarz pracujący w Kijowie, ocenił kilka dni temu, że dziś Aleksander Łukaszenka jest dla Kremla niczym „walizka bez rączki”. Bo wyrzucić żal, a taszczyć ciężko. Moskwa na razie stawia na „dźwiganie walizki” i coraz aktywniej wspiera tego, który ją systematycznie przez lata doił i nabierał.

Białoruską telewizję państwową na znak protestu przeciw sfałszowaniu wyborów i brutalnym rozprawom z manifestantami porzuciło sporo dziennikarzy i pracowników technicznych. Zastąpiono ich desantem z rosyjskich państwowych kanałów telewizyjnych. Demaskują ich kompromitujące wpadki, np. gdy kraj, do którego ich przerzucono, nazywają nie, jak przyjęli gospodarze, „Biełaruś”, a „Biełorussia”. Rosjanie są też bardzo aktywni w białoruskim internecie.

Wsparcie z Moskwy jest w pewnym sensie rewanżem. Rosyjskie redakcje telewizyjne w przeszłości chętnie przyjmowały do pracy reporterów, którzy wyszli z twardej szkoły Łukaszenki i bez wahań podejmowali się najpaskudniejszych zadań, na zlecenie nowych szefów szkalując w swych materiałach rosyjskich opozycjonistów.

Wsparcie od cerkwi i rosyjskiej armii

Ważną decyzję kadrową podjął Najświętszy Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Jej egzarchą na Białorusi, czyli przywódcą podporządkowanego Moskwie prawosławia w kraju przestał być metropolita Paweł. Popełnił błąd, po w reakcji na brutalne rozprawy pałkarzy Łukaszenki z uczestnikami protestów ulicznych przeprosił wiernych za złożenie 9 sierpnia gratulacji na nowo „wybranemu” przywódcy państwa. Hierarcha nie potrafił też powstrzymać duchownych otwarcie potępiających Łukaszenkę, ani zaktywizować tych, którzy byliby gotowi publicznie poprzeć dyktatora.

Na jego miejsce przyszedł teraz biskup Beniamin (Witalij Tupieko), obywatel białoruski (Paweł ma paszport rosyjski). Nowy egzarcha cieszy się większym autorytetem wśród duchowieństwa niż poprzednik. A za dobre kontakty z organami prawa i porządku nagrodzono go milicyjną odznaką „Za współpracę”.

Dyktator białoruski srogość swych rozpraw z obywatelami uzasadnia tym, że mają oni działać na zlecenie zachodnich sąsiadów szykujących się rzekomo do zbrojnej agresji na kraj. Tworząc iluzję zagrożenia, rozkazał swojej armii „w odpowiedzi wrogom” przeprowadzić manewry w okolicach Grodna. Do tej wojennej inscenizacji włączyła się i Rosja. Choć wcześniej Sztab Generalny rosyjskich sił zbrojnych zapowiadał, że w tym roku armia nie będzie przeprowadzać ćwiczeń w pobliżu zachodnich granic kraju, dowódcy niespodziewanie wyprowadzili na przygraniczne poligony jednostki 11. Korpusu Armijnego stacjonującego w obwodzie kaliningradzkim i 6. Armii Zachodniego Okręgu Wojskowego.

Jak zapewnia „Niezawisima Gazeta” działania wojsk białoruskich i rosyjskich manewrujących na obu brzegach Przesmyku Suwalskiego, jedynej drogi lądowej łączącej państwa NATO z krajami bałtyckimi, są skoordynowane.

Moskwa aktywnie działa na rzecz Łukaszenki także na polu dyplomatycznym. Przywódcy zachodni jak choćby Angela Merkel, o kryzysie na Białorusi rozmawiają tylko z Władimirem Putinem. We wtorek, zaraz po spotkaniu w Wilnie z główną oponentką Łukaszenki Swietłaną Cichanouską, do Moskwy przyjechał Stephen Biegun, zastępca sekretarza stanu USA. Szef dyplomacji rosyjskiej, jak piszą gazety moskiewskie, zapewniał gościa, że Łukaszenka dąży do "konsolidacji społeczeństwa" i stabilizuje sytuację.

To, że Rosja stoi przy Łukaszence, jest dla dyktatora bezcennym wsparciem. „Siłowicy" - ludzie aparatu administracyjnego - dostają z Moskwy sygnały, że Kreml stawia na Bat’kę, więc za wcześnie jeszcze go porzucać i przechodzić na stronę zbuntowanego narodu.

„Walizka bez rączki” może się jednak okazać dla Moskwy z jej nękanej kryzysami gospodarką zbyt ciężka i nieporęczna.

Białoruś chce umorzenia długów

Łukaszenka żali się, że pandemia koronawirusa i protesty społeczne bardzo drogo kosztują kraj. Niezbędna jest więc, jak zapowiedział, restrukturyzacja zadłużenia zagranicznego. "Restrukturyzować", czyli wyrzec się zwrotu ocenianego dziś na około 8 mld dolarów białoruskiego długu, przyjdzie Rosji i być może Chinom (3 mld), bo Zachód na rękę brutalnemu dyktatorowi nie pójdzie.

Ale Rosji, którą podtrzymanie Łukaszenki w ostatnich dwóch dekadach kosztowało nie mniej niż 100 mld dolarów, nie stać już na pompowanie w sąsiada kolejnych miliardów. Przy tym wspieranie „ostatniego dyktatora Europy” szkodzi i tak kiepskiemu wizerunkowi putinowskiej Rosji w oczach świata, oddala upragnione zniesienie sankcji nałożonych na Moskwę za Ukrainę i grozi wprowadzeniem nowych.

Politolog białoruski Alaksandr Kłaskowski uważa, że Kreml „rozgląda się za alternatywą" bardziej poręczną i nie tak drogą. A jego kolega, Arsenij Siwicki opublikował na portalu „Nasza Niwa” taką opinię: - „Łukaszenka stał się tak toksyczny dla Białorusinów i społeczności międzynarodowej, że ingerencja Kremla w celu jego usunięcia czy zmuszenia do dialogu z opozycją lub przekazania władzy, albo nawet operacja siłowa w stylu szturmu pałacu Amina (likwidacja w 1979 r. przywódcy Afganistanu Hafizullaha Amina) nie wywoła żadnego poważnego sprzeciwu, a wręcz przeciwnie – zostanie zaakceptowana”.