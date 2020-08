We wtorek odbył się pogrzeb kolejnej ofiary państwowej przemocy podczas protestów – w Mołodecznie Białorusini pożegnali się z Nikitą Kriwcowym, jeszcze do niedawna figurującym na listach osób zaginionych. Tylko wg oficjalnych liczb na skutek protestów zginęło co najmniej 6 osób, a ponad 6 tys. zostało zatrzymanych.

Komitet śledczy zajęty Radą Koordynacyjną

Niezależna organizacja „Wiesna”, zajmująca się ochroną praw człowieka, odnotowała dotąd 450 rzetelnie udokumentowanych przypadków tortur obywateli Bialorusi. „Wiesna”, wspólnie ze Światową Organizacją przeciwko Torturom, Białoruskim Komitetem Helsińskim i Międzynarodową Helsińską Organizacją na rzecz Praw Człowieka zaapelowała we wtorek do ONZ z prośbą o interwencję oraz przybycie na Białoruś.