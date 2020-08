Białoruś była dziś tematem nadzwyczajnego posiedzenia komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego, na którym – za pomocą telełącza z Wilna – przemawiała Swiatłana Cichanouska, główna kontrkandydatka Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich 9 sierpnia, sfałszowanych przez reżim.

– Ostatniej niedzieli widzieliśmy największe demonstracje we współczesnej historii Białorusi. Nie jesteśmy już opozycją, bo to my jesteśmy większością – powiedziała Cichanouska.