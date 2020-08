W poniedziałek trzy białoruskie wojskowe helikoptery Mi-24 zostały rzucone do powstrzymania ośmiu baloników z biało-czerwono-białą flagą, które miały wlecieć na teren Białorusi ze strony Litwy. W trakcie operacji jeden z helikopterów przekroczył granicę litewsko-białoruską. Demonstracja siły białoruskiego wojska i jego gotowość do wykonania każdego rozkazu Łukaszenki wyszły poza granice Białorusi.

A jeszcze niedawno na tle agresywnego, niewahającego się okupować tereny innego państwa Władimira Putina Łukaszenka wypadał niemal jak gołąbek pokoju, który, owszem, jest dyktatorem, owszem, prześladuje Białorusinów i gwałci prawa człowieka, ale sąsiadom problemów nie stwarza. Jednak kryzys jego rządów spowodował, że z organizatora pokojowych konferencji Łukaszenka w mgnieniu oka przekształcił się w podżegacza konfliktów.

Walcząc z kryzysem politycznym w swoim państwie, dążąc za wszelką cenę do zachowania swojej władzy, zademonstrował gotowość do szybkiej eskalacji napięcia w regionie. Oskarżając Polskę i Litwę o przygotowania do agresji wobec Białorusi, zarządzając gotowość bojową swojego wojska, przerzucając w bezpośrednią bliskość granicy jednostki specnazu powietrzno-desantowego i apelując o militarną pomoc Rosji, Aleksander Łukaszenka wyraźnie zademonstrował, że teraz nie jest on już tylko wewnętrznym problemem Białorusinów. Nieprzewidywalny i agresywnie nastawiony przywódca stał się problemem dla całego regionu.

Łukaszenka już szantażował Zachód

Gwoli sprawiedliwości należy przypomnieć, że obecna demonstracja Łukaszenki nie jest pierwszym przypadkiem, kiedy próbuje on rozmawiać z sąsiadami z pozycji siły.

– Już się zmęczyliśmy wyłapywaniem ludzi z materiałami wybuchowymi, którzy idą na Zachód – mówił Łukaszenka w 2011 r., oświadczając, że białoruscy pogranicznicy przestaną zatrzymywać nielegalnych emigrantów, którzy przez teren tego kraju próbują się dostać na obszar Unii Europejskiej.

Podobno przez jakiś czas takie rozporządzenie rzeczywiście obowiązywało białoruskie służby. Miało to skłonić Zachód do prowadzenia ugodowej polityki wobec reżimu. UE rzeczywiście wkrótce rozpoczęła dialog polityczny z Łukaszenką, a historia pogróżek została zapomniana. Teraz, kiedy białoruskie wojsko urządza wojskowe demonstracje przy granicy z sąsiadami, sytuacja jest podobna.

– Macie siedzieć cicho! – mówi dyktator do sąsiadów i żonglując jednostkami wojskowymi, demonstruje, że gotów jest rozpalić konflikt, który stanie się poważnym problemem nie tylko dla Warszawy czy Wilna, ale także dla Brukseli i Waszyngtonu.

Rosja może nie chcieć milczeć wiecznie

W tej chwili Rosji nie jest potrzebny żaden dodatkowy konflikt z Zachodem. Być może dlatego Władimir Putin łagodzi wojowniczy nastrój swego sojusznika, a Kreml ustami rzecznika Dmitrija Pieskowa podkreśla pokojowy charakter protestów na Białorusi i głośno odmawia skomentowania pojawienia się Aleksandra Łukaszenki z kałasznikowem w rękach. To milczenie Kremla ma charakter wyraźnej dezaprobaty.

Brak akceptacji ze strony Moskwy dla agresywnych działań, w tym wobec sąsiadów, wiąże ręce Łukaszence. Należy jednak pamiętać, że tak nie musi być zawsze. Łukaszenka pokazał światu swoją prawdziwą, agresywną twarz, pokazał też, że jego agresja może być skierowana nie tylko do wewnątrz, ale też na zewnątrz Białorusi. Dziś doprowadził do eskalacji napięcia w regionie z własnej nieprzymuszonej woli, jutro zrobi to samo w interesie politycznym Władimira Putina.

To stawia Warszawę, ale także Wilno, Rygę i Kijów przed nowymi wyzwaniami. Nie zważając na różnice w podejściu do białoruskiego problemu, nowe zagrożenie wymusza na tych państwach wypracowanie wspólnej polityki wobec reżimu. Polska, jak najmocniejsze z tych państw, powinna wziąć na siebie koordynację wypracowania podobnej polityki.