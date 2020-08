Szefem administracji prezydenta Białorusi - to w rzeczywistości drugie co do ważności stanowisko na Białorusi - jest generał Ihar Siergiejenka, wcześniej wiceszef KGB. Na fotelu premiera zasiada od czerwca Roman Hołowczenka, przez lata szef Państwowego Komitetu Wojskowo-Przemysłowego, którego głównym zadaniem jest handel bronią. MSZ kieruje pułkownik GRU Uładzimir Makiej.

- Aleksander Łukaszenka zaczyna swój dzień od lektury informacji przygotowanych przez służby - opowiadał o zwyczajach przywódcy kraju z początku lat 90. jego były rzecznik prasowy Aleksander Fiaduta.

Mimo upływu lat w tej sferze nic się na Białorusi nie zmieniło.

- Faktycznie to służby specjalne kierują dziś naszym państwem - oświadczył kilka dni temu były minister kultury i ambasador Białorusi w Warszawie Paweł Łatuszka.

Tu wciąż jest KGB

Kiedy w 1994 roku Aleksander Łukaszenka doszedł do władzy, natychmiast zatrzymał wszelkie próby zreformowania resortów siłowych. Miało być tak jak w ZSRR. Dlatego Białoruś jest jedyną z postsowieckich republik, gdzie nadal istnieje KGB i gdzie nigdy nie zamierzano zmienić tej nazwy.

REKLAMA

- Wpływy służb zawsze były ogromne, a w ostatnich latach, w związku ze spadkiem popularności Łukaszenki, jeszcze się umocniły. Funkcjonariusze są teraz mianowani na najważniejsze stanowiska – mówi "Wyborczej" politolog z Centrum Analitycznego "Strategia" Waler Karbalewicz.

Podczas niedzielnych protestów w stolicy Białorusi prezydent Łukaszenka pojawił się w pobliżu swojej siedziby uzbrojony w kałasznikowa AP / AP

Białoruskie KGB jest potężną bronią w walce z opozycją. Działa praktycznie poza granicami prawa. W 2010 roku na terenie więzienia śledczego KGB przetrzymywano aresztowanych kandydatów na prezydenta i liderów partii.

- Ludzie w kominiarkach znęcali się nad nami i zmuszali do podpisywania zobowiązań o współpracy - opowiadał jeden z ówczesnych więźniów, kandydat na prezydenta Aleś Michalewicz, który został aresztowany w wieczór wyborczy 19 grudnia.

Łukaszenka od KGB oczekuje nie tylko inwigilacji, zastraszania i represji. Kagiebiści mają też prognozować rozwój sytuacji na Białorusi i w świecie.

REKLAMA

- Nie opowiadajcie mi o tym, co jest, chcę wiedzieć, co będzie - mówił Łukaszenka w trakcie jednej z publicznych narad z przedstawicielami tego służb.

Wiernym żołnierzom krzywda się nie stanie

Obrazki z rozbijania demonstracji, a ostatnio także strzelania do ludzi gumowymi kulami, używania gazów łzawiących i bicia protestujących Białorusinów pałkami obiegły cały świat. Tego typu zadania należą do funkcjonariuszy MSW. Jest to największy ze wszystkich resortów siłowych: oficjalnej informacji o liczbie funkcjonariuszy nie ma, ale szacuje się, że w grę wchodzi od 70 do 90 tys. ludzi. Szefowie MSW tradycyjnie uważani są za osoby mające wpływ na politykę wewnętrzną. Zawdzięczają to sile resortu i zaangażowaniu w represje.

Szczególnie złą sławą owiany jest były dowódca jednostki specjalnej MSW płk Dzmitry Pauliczenka uważany za organizatora białoruskich „szwadronów śmierci”. Głośno zrobiło się o nich, kiedy na przełomie lat 1999 i 2000 zaczęli znikać opozycjoniści. Jako pierwszy przepadł bez wieści były minister spraw wewnętrznych Jury Zacharenka, potem wiceprzewodniczący parlamentu Wiktar Hańcza i biznesmen Anatol Krasouski, a później dziennikarz Dzmitry Zawadzki. W trakcie dochodzenia prowadzonego przez prokuraturę ujawniono, że za porwaniami stała grupa funkcjonariuszy, którą dowodził Pauliczenka. Został on nawet aresztowany, a później na żądanie Łukaszenki zwolniony. Był to wyraźny sygnał, że prezydent nie pozwala, by wiernym mu żołnierzom stała się krzywda.

W trakcie tegorocznych protestów powyborczych milicjanci, zwłaszcza z OMON-u, znów zademonstrowali, że gotowi są wykonać każde polecenie Łukaszenki. Oficjalnie w trakcie protestów zginęły cztery osoby: dwie zostały postrzelone, jednej nie udzielono pomocy i zmarła na zawał, jedna została potrącona przez samochód. Nieoficjalnie mówi się o znacznie wyższej liczbie ofiar.

Służby zabiegają o względy

Oprócz tradycyjnych resortów siłowych na Białorusi działa jeszcze siedem służb, które mają uprawnienia do prowadzenia działalności operacyjnej i własny aparat agenturalny. Najbardziej znane to Komitet Kontroli Państwowej, który kontroluje działalność gospodarczą, działające przy prezydencie Centrum Operacyjno-Analityczne zajmujące się między innymi internetem oraz Służba Bezpieczeństwa Prezydenta, która ma za zadanie ochronę Łukaszenki i najważniejszych osób w państwie. Wszystkie te resorty, prowadząc działalność operacyjną, bardzo szeroko traktują swoje pełnomocnictwa i są używane do dławienia opozycji. To właśnie Komitet Kontroli Państwowej wszczął postępowanie karne wobec kandydującego na urząd prezydenta Wiktora Babaryki. Były szef Biełgazprombanku został oskarżony o nadużycia finansowe i wtrącony do więzienia.

Mnogość służb, które nie tylko nadzorują społeczeństwo i zwalczają wszelkie ruchy opozycyjne, ale także konkurują między sobą, walcząc o wpływy, przez lata była atutem Łukaszenki. Pozwalało to prezydentowi kontrolować je i pełnić funkcje arbitra. Jednak teraz sytuacja może się zmienić.

- Jeżeli Łukaszenka utrzyma się przy władzy, rola i wpływy służb będą jeszcze większe, gdyż to właśnie nim będzie on zawdzięczał to, że nadal rządzi Białorusią. Brak poparcia ze strony społeczeństwa będzie musiał rekompensować napędzaniem jeszcze większego strachu – prognozuje Karbalewicz.