Nagranie przedstawiające 65-letniego Łukaszenkę i jego 15-letniego syna w kamizelkach kuloodpornych i z AK-47 w rękach rozpowszechnił w niedzielę oficjalny profil na Telegramie prowadzony przez jego służby prasowe.

Dyktator rządowym helikopterem obleciał wielką, według opozycji ok. 200-tysięczną, antyreżimową demonstrację, która w niedzielę przeszła ulicami Mińska. Później pod ochroną podszedł do funkcjonariuszy OMON-u i podziękował im za czujną służbę, by ostatecznie wejść do jednego ze swoich pałaców.