Agnia Grigas: Mam nadzieję, że będzie w znacznie lepszym położeniu niż obecnie. Że nie będzie rządzona w północnokoreańskim stylu przez dynastię Łukaszenki ani włączona do Federacji Rosyjskiej.

Pamiętajmy jednak, że na początku lat 90. kraje bałtyckie odzyskały niepodległość w sprzyjających okolicznościach międzynarodowych: wobec słabej Rosji, zaangażowanych w sprawy światowe Stanów Zjednoczonych, które właśnie wygrały zimną wojnę, oraz Unii Europejskiej i NATO gotowych na rozszerzenie. Dziś USA i UE są trapione wewnętrznymi problemami, wszystkich zajmują pandemia i załamanie gospodarcze. Rosja znów jest w ofensywie.

Ostrożniej byłoby zastanawiać się, czy Białoruś nie znajdzie się w podobnej sytuacji co Ukraina - kraj prowadzący wojnę z Rosją, którego część terytorium anektowano.

Jak wytłumaczyć nieproporcjonalnie dużą rolę niewielkiej Litwy w wykuwaniu polityki Zachodu wobec wydarzeń na Białorusi?

- Bliskością geograficzną, dotychczasowymi relacjami i silnym zainteresowaniem ze strony litewskich polityków prowadzących politykę zagraniczną - to główne powody.

Wilno i Mińsk dzieli nieco ponad 150 km. Oba kraje wymieniają się turystami, studentami, prowadzą wymianę handlową. Rozrosła się białoruska diaspora w Wilnie. Należą do niej m.in. studenci wygnanego z Białorusi Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego, a teraz także kandydatka na prezydenta Swiatłana Cichanouska i inni przywódcy opozycji. Rozmiar owej diaspory unaoczniły długie kolejki ciągnące się przed ambasadą Białorusi w Wilnie w dniu wyborów.

Litewscy politycy odpowiedzialni za politykę zagraniczną - zwłaszcza z partii Związek Ojczyzny - Litewscy Chrześcijańscy Demokraci - utrzymują relacje z białoruskimi dysydentami i aktywistami prodemokratycznymi już od końca lat 80.

Dla wielu Litwinów zachodnie obszary Białorusi są ważne ze względu na dziedzictwo i ważne miejsca historyczne Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jeśli chodzi o teraźniejszość, litewski rząd martwi też rosyjski projekt budowy elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi niedaleko granicy z Litwą.

A Polska? Uważa pani, że powinna być bardziej aktywna?

- To jedna z nowych, ważnych sił w UE i jeden z niewielu krajów w Europie z realistyczną oceną Rosji. Polska była kluczowa w stworzeniu Partnerstwa Wschodniego. Dzieli z Białorusią granicę i, podobnie jak Litwa, historię. Gdyby Putinowi udał się plan włączenia Białorusi do Federacji Rosyjskiej, będzie to oznaczało kolejny odcinek wspólnej granicy Polski z Rosją. Z tego względu Warszawa jest żywotnie zainteresowana przyszłością Białorusi i wobec ostatnich wydarzeń powinna wykorzystywać swój głos i wpływy w UE, NATO i relacjach z Waszyngtonem.

UE odmówiła już uznania białoruskich wyborów. A Łukaszenka straszy "polskimi flagami w Grodnie". Im więcej będzie zaangażowania Zachodu, tym więcej zapewne takiej retoryki. Jak wspierać demokrację na Białorusi bez dostarczania politycznej amunicji Łukaszence i Kremlowi?

- To niełatwe. UE musi prowadzić dialog i z Łukaszenką, i z białoruską opozycją. Łukaszenka powinien jasno zrozumieć, jakie działania może podjąć Bruksela, jeśli dalej będzie brutalnie pacyfikował demonstrujących. Moskwa spróbuje za wszelką cenę utrzymać Białoruś w swojej strefie wpływów, ale nie będzie za wszelką cenę bronić Łukaszenki. Należy zauważyć, że białoruska opozycja nie mówi o członkostwie w UE czy NATO, co z pewnością dostarczyłoby argumentów Łukaszence i Moskwie. Nie zmienia to tego, że brutalne działania wobec protestujących oraz poparcie Putina dla Łukaszenki przyczynią się do wzrostu nastrojów antyrosyjskich i proeuropejskich.

Wspomniała pani o Waszyngtonie, ale politycy są tam zajęci kampanią wyborczą, epidemią koronawirusa i załamaniem gospodarczym.

- Na pewno zarówno amerykańską opinię publiczną, jak i rząd zajmują obecnie palące problemy wewnętrzne i nadchodzące wybory prezydenckie. Niemniej jednak dla Trumpa może być to okazja, by pokazać, że potrafi nie dopuścić do tego, by sytuacja na Białorusi wymknęła się spod kontroli, i powstrzymać agresję Rosji lepiej niż Barack Obama, kiedy w 2014 r. Rosja anektowała Krym i rozpoczęła wojnę w Donbasie. Do tego poza kręgami rządowymi jest w USA wiele podmiotów - takich jak fundacje, think tanki, instytuty, diaspora, Kongres i pojedynczy politycy - które mogą wspierać sprawę białoruską.

Jak pani zdaniem rozwinie się sytuacja na Białorusi?

- Jest bardzo wybuchowa i może wpłynąć na nią wiele rzeczy. Jednak jest coraz bardziej jasne, że rząd Łukaszenki zapędza się do narożnika. Za sprawą brutalnej postawy wobec protestujących traci jakiekolwiek poparcie społeczne, także ze strony oficjeli i członków policji. Łukaszenka mógłby ustąpić i byłoby to roztropne, dopóki nie musi jeszcze uciekać z kraju. Jeśli tego nie uczyni, może dojść do rewolucji. Po upadku rządu Łukaszenki Rosja skupi się na zainstalowaniu w Mińsku przychylnego jej kandydata. Rezultatem może być konflikt sił prodemokratycznych i prokremlowskich, co znów może doprowadzić do gwałtownych wydarzeń.

*Dr Agnia Grigas - ekspertka ds. polityki zagranicznej i energetyki USA i Eurazji. Fellow Atlantic Council w Waszyngtonie i McKinnon Center for Global Affairs at Occidental College w Los Angeles. Autorka książek “Beyond Crimea: The New Russian Empire” i “The New Geopolitics of Natural Gas”. Urodziła się w Wilnie w czasach ZSRR, lecz od 10. roku życia wychowywała się w Los Angeles