Po zakończeniu rozmów kanclerz Merkel i prezydent Macron wystąpili na wspólnej konferencji prasowej.

Emmanuel Macron zaprosił Angelę Merkel na rozmowy w swojej letniej rezydencji w Forcie Brégançon nad Morzem Śródziemnym. Francja,20 sierpnia 2020 Fot. Chrisrophe Simon/AP

Według Angeli Merkel Aleksander Łukaszenka nie chciał dotąd nawiązać dialogu z Unią Europejską, natomiast czołowi politycy UE – Charles Michel, ona sama i Emmanuel Macron – rozmawiali o sytuacji na Białorusi z Władimirem Putinem. Francuski prezydent podkreślił, że powiedzieli mu m.in. wprost, że nie życzą sobie powtórzenia doświadczeń z Ukrainy. Zgłosili też gotowość podjęcia mediacji na Białorusi.

Putin miał zaakceptować, by w mediację taką była zaangażowana Unia Europejska, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i Rosja; zaznaczył jednak, że o ile sam zgadza się na taką formułę, o tyle Aleksander Łukaszenka nie chce włączania do niej OBWE.

Emmanuel Macron powiedział z naciskiem, że UE staje po stronie tysięcy Białorusinów, którzy manifestują w obronie demokracji. Europejczycy domagają się też zakazania stosowania jakiejkolwiek przemocy.

Obecni na konferencji dziennikarze skorzystali z okazji, by zapytać o sprawę zatrucia rosyjskiego opozycjonisty, słynnego bojownika z korupcją Aleksieja Nawalnego.

Angela Merkel powiedziała, że jest „bardzo zbulwersowana”. Emmanuel Macron mówił, że to „niepokojące” wieści, i zapewnił o „całkowitym poparciu” zarówno dla samego Nawalnego, jak i jego rodziny, przyjaciół i zwolenników. Francja i Niemcy są "gotowe do udzielenia wszelkiej pomocy” i oczekują, że wkrótce zostanie ustalone, co dokładnie się stało.

Merkel i Macron zgłosili też gotowość do przyjęcia Nawalnego do szpitala w Niemczech lub we Francji.

Koronawirus nie może znów "pozamykać" państw

Innym ważnym tematem była walka z epidemią COVID-19 i europejska koordynacja działań w tej dziedzinie.

Według Angeli Merkel sytuacja jest „bardzo trudna”, ale UE dochodzi już do wypracowania wspólnych kryteriów oceny, które obszary są strefami ryzyka, a które nie. Trzeba teraz rozumować właśnie w kategoriach zagrożonych obszarów, stref i ognisk zakażeń, bo nie do pomyślenia jest ponowne zamykanie całych państw.

Emmanuel Macron wezwał, by w decyzjach opierać się na naukowo potwierdzonych faktach i działać według zasady „Testować – obserwować – izolować”. On również położył nacisk na konieczność europejskiej koordynacji na poziomie ognisk epidemicznych.

Wokół Turcji i Grecji

Sporo czasu poświęcono kwestii napięć między Turcją a Grecją.

Podejścia Francji i Niemiec do tej sprawy nie są całkowicie zgodne. Prezydent Macron zdecydował już o wysłaniu francuskich okrętów wojennych w sporny rejon, do którego zbliża się turecka armada. Uznał, że trzeba oczywiście mieć pozytywne propozycje dla Turcji, ale kiedy przekracza ona czerwone linie, zagrażając suwerenności jednego z krajów członkowskich UE, trzeba stanowczo jej bronić, gdyż chodzi także o suwerenność europejską.

Niemcy, które goszczą na swoim terenie ponad 3 mln przybyszów z Turcji, mają do tej sprawy podejście bardziej zniuansowane. Kanclerz Merkel powiedziała, że owszem, można wysłać okręty, ale można też negocjować. Przyznała, że negocjacje jeszcze się nie rozpoczęły, ale „pracujemy nad tym”. Obydwie stolice „uzupełniają się” tu w działaniach.

Oko na Mali po zamachu stanu

Rzecz jasna wiele uwagi – zwłaszcza po stronie francuskiej – poświęcono także zamachowi stanu w Mali i jego możliwym skutkom.

Zamach ma oczywiście bezpośrednie znaczenie dla sytuacji wewnętrznej w tym kraju, ale dla społeczności międzynarodowej sytuacja ta ma z kolei duże znaczenie z punktu widzenia walki z terroryzmem. Francuskie wojsko stacjonuje w Mali właśnie po to, by zwalczać istniejące tam bazy ugrupowań terrorystycznych, które potencjalnie zagrażają Europie.

Nic więc dziwnego, że zarówno Francuzi, jak Niemcy podchodzą do nowej sytuacji bardzo ostrożnie i obserwują ją z wielką uwagą.

Bayern versus Paris Saint-Germain

Na koniec Angela Merkel i Emmanuel Macron oznajmili, że w najbliższą niedzielę będą śledzić - osobno, przed telewizorami - mecz Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain, ale w sportowej atmosferze pod hasłem „Niech wygra lepszy!”.