Cichanouska była główną rywalką Aleksandra Łukaszenki w sfałszowanych przez niego wyborach prezydenckich. Wystartowała w wyborach po tym, jak aresztowano jej męża, blogera, który planował rzucić wyzwanie rządzącemu ponad dwie dekady prezydentowi. Po wyborach i kilkugodzinnej rozmowie z przedstawicielami białoruskich służb specjalnych Cichanouska wyjechała na Litwę. Tam ogłosiła powołanie Rady Koordynacyjnej, której celem jest doprowadzenie w pokojowy sposób do powtórzenia wyborów.

W skład Rady weszli m.in. laureatka literackiej nagrody Nobla Swietłana Aleksijewicz, szefowa sztabu Wiktora Babariko Maryja Kolesnikawa czy niedoszły kandydat na urząd prezydenta Walery Cepkało.

„Utworzenie i działalność Rady Koordynacyjnej mają na celu przejęcie władzy i pozbawienie bezpieczeństwa narodowego Białorusi. Wszczęliśmy postępowanie karne na podstawie paragrafu 361 kk” – poinformował dzisiaj Aleksandr Koniuk, prokurator generalny. Twórcą Rady Koordynacyjnej grozi do pięciu lat więzienia.

Prócz gróźb karalnych stosowana jest wobec nich także przemoc. Rano Paweł Łatuszko, były dyplomata i członek Rady Koordynacyjnej poinformował Radio Swoboda, że jego dom został oblany czerwoną farbą.

Władze zastraszają strajkujących

Łukaszenka wywiera też coraz ostrzejszą presję na strajkujących robotników. Pracownicy białoruskich fabryk i zakładów od trzech dni otrzymują od wicepremierów ostrzeżenia: „Udział w strajkach lub zgromadzeniach, które przeprowadzane są wbrew obowiązującym przepisom prawa pracy, jest pogwałceniem dyscypliny pracy i wiąże się z odpowiedzialnością administracyjną lub karną” - przytacza treść listu podpisanego przez wicepremierów Białorusi portal TUT.BY.

Pracownikom MAZu, czyli mińskiej fabryki samochodów, za udział nie tylko w strajku, ale też ulicznych akcjach protestu kierownictwo grozi zwolnieniem i pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.

- Powiedzieli nam, że nie ma miejsca na politykę w naszej fabryce - mówi mi Sasza, pracownik MAZu. Jak sam podkreśla, władzom udało się skutecznie zastraszyć wielu pracowników, mimo że nie są oni pogodzeni z otaczającą ich rzeczywistością i, w innych, bardziej sprzyjających warunkach, z pewnością by strajkowali.

- Ludzie nie mają oszczędności, jakiegokolwiek wsparcia, za to mają rodziny i dzieci na utrzymaniu. Utrata pracy dla nich oznacza nędzę - tłumaczy Sasza. Z jego relacji wynika, że ci, którzy nie mogą sobie pozwolić na strajk zmuszeni są teraz do wyrabiania 300 proc. codziennej normy – wszystko po to, by zastąpić tych, którzy zdecydowali się zamanifestować swój sprzeciw.

Nielegalne nawet zebrania

Kierownictwo chemicznej fabryki Polimir informuje swoich pracowników za pomocą ulotek, czym, zgodnie z literą prawa, jest strajk i dlaczego opuszczenie miejsca pracy z powodów politycznych może zostać uznane za przestępstwo: „Publiczne nawoływanie do przejęcia władzy państwowej lub inne działania mające na celu destabilizację narodowego bezpieczeństwa, a także rozpowszechnianie materiałów z takimi apelami jest przestępstwem, za które grozi areszt, pozbawienie wolności na okres od 3 do 5 lat” - przypominają kierownicy Polimiru.

Jak informuje portal TUT.BY, zastraszani przez kierownictwo zakładu są też pracownicy MZKT, białoruskiego producenta pojazdów ciężarowych, ciągników kołowych oraz podwozi specjalnych. To właśnie w tej fabryce Aleksander Łukaszenka podczas oficjalnego spotkania ze strajkującymi robotnikami usłyszał w poniedziałek: „Odejdź!”. Z wystosowanego przez przełożonych pisma robotnicy MZKT dowiedzieli się m.in., że za udział w strajku grozi im uwaga, wypowiedzenie umowy, albo pozbawienie wypłaty na okres dwunastu miesięcy. Konsekwencje poniosą także ci, którzy namawiać będą innych do udziału w strajku lub akcjach protestu – grozi im kara grzywny.

Ostrzeżeni zostali także pracownicy fabryki im. Kozłowa w Mińsku. Z wystosowanego przez dyrektora generalnego Aleksandra Radiewicza dokumentu wynika, że zdaniem kierownictwa pracownicy zobowiązani są do troski, przede wszystkim, o stabilność finansową i wizerunek firmy. List Radiewicza zakazuje również pracownikom uczestniczenia w protestach, strajkach, a nawet zebraniach.

Rosjanie przejmują propagandę?

Premier Białorusi Roman Gołowczenko podkreśla, że strajki mogą zostać uznane za legalne jedynie wtedy, kiedy ich celem jest rozwiązanie konfliktu w miejscu pracy, nie zaś – konfliktu o podłożu politycznym: „20, 30, 50, a nawet 200 osób nie ma prawa wypowiadać się w imieniu całego zakładu pracy. Jest to sprzeczne z prawem, przeszkadza pracy i zaburza rytm funkcjonowania. Ludzie, którzy doprowadzą w taki sposób do strat będą musieli za nie odpowiedzieć”.

Jak podkreśla Ilja Biegun, szef niezależnej organizacji „Białoruś przyszłości”, stan wielu strajków jest dziś niejasny: „W wielu fabrykach i zakładach pracy, mimo deklaracji, nie są organizowane mocne akcje protestu. W części z nich strajki się rozpoczynały, potem wyciszały, potem znów wybuchały. Brakuje koordynacji. Ludzie nie tylko boją się represji, ale też zwyczajnie nie wiedzą, jak się organizować”.

Władze poradziły sobie za to z buntem w państwowej telewizji BT. Od środy strajkujących operatorów i reżyserów mają zastępować rosyjscy specjaliści propagandowej redakcji Russia Today. Informację tę podała Aliona Martynowska, reżyserka BT, która sama, po podpisaniu listu otwartego do kierownictwa, straciła pracę.