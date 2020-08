Polska opinia publiczna ze zdziwieniem przygląda się militarnym ruchom Białorusi i histeryzowaniu Aleksandra Łukaszenki o rzekomym polskim zagrożeniu dla suwerenności Białorusi.

Łukaszenka krzyczy o jednostkach NATO grożących Białorusi z terenu Polski, nawołuje białoruskich generałów, by byli gotowi zdecydowanie odpowiedzieć na to zagrożenie, przerzucił na Grodzieńszczyznę jednostki powietrzno-desantowe, wreszcie widzi, jako jedyny zresztą, polskie flagi wywieszane w Grodnie. Jeżeli ktoś myśli, że jest to reakcja na decyzję premiera Mateusza Morawieckiego, który wystąpił o zwołanie unijnego szczytu w sprawie Białorusi, to się głęboko myli.