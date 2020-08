– Ludzie na Białorusi chcą zmiany i chcą, by nastąpiła teraz. Jesteśmy pod wrażeniem ich odwagi – mówiła po teleszczycie przywódców Unii Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. Szczyt poświęcony był sytuacji na Białorusi, gdzie po sfałszowanych przez reżim Łukaszenki wyborach prezydenckich – mimo brutalnych represji – na ulice wyszły dziesiątki tysięcy ludzi.

UE wyników wyborów nie uznała. O to do przywódców Wspólnoty apelowała wczoraj rano w wygłoszonym po angielsku posłaniu Swiatłana Cichanouska, przywódczyni białoruskiej opozycji, która schronienie znalazła na Litwie. – Łukaszenka stracił legitymację w oczach naszego narodu i świata – zapewniała.

– Wybory powinny zostać powtórzone – mówił po szczycie premier Mateusz Morawiecki, który we wspólnym oświadczeniu z pozostałymi przywódcami Grupy Wyszehradzkiej wezwał Łukaszenkę do „otwarcia drogi do rozwiązania politycznego” i przestrzegania praw człowieka oraz powstrzymywania się od przemocy.

„Republika Grodzieńska”

Łukaszenka, przemawiając podczas posiedzenia białoruskiej Rady Bezpieczeństwa, zbył wezwania Zachodu, radząc przywódcom UE, by zajęli się protestami francuskich „żółtych kamizelek”. Łukaszenka rozmawiał też telefonicznie rosyjskim prezydentem Władymirem Putinem. Poprosił go, by skontaktował się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i przekonał ją, by przestała wtrącać się w białoruskie sprawy. Białoruski dyktator nie krył jednak wściekłości w związku z tym, co się dzieje w Grodnie.

REKLAMA

– W Grodnie wiszą już polskie flagi. To niedopuszczalne. Zdławimy to – zapowiadał.

Władze leżącego tuż przy granicy z Polską Grodna nie tylko przeprosiły za bicie i aresztowania demonstrujących w zeszłym tygodniu przeciwko sfałszowaniu przez reżim Łukaszenki wyborów prezydenckich, ale też pozwoliły opozycji w centrum miasta organizować kolejne protesty (wczoraj wieczorem w Grodnie znowu protestowały tysiące ludzi). A do tego zgodziły się, by relacje z wielotysięcznych demonstracji nadawało miejscowe radio.

W mieście działa wspólna rada złożona z przedstawicieli opozycji i władz, a w Grodno Azot, największym na Białorusi kombinacie produkującym nawozy sztuczne, powstają komitety strajkowe. Dla Łukaszenki to dowód na zachodnią interwencję. – Widzimy, że Zachód już bezpośrednio i otwarcie informuje o zbieraniu pieniędzy oraz kierowaniu ich na Białoruś. Nie możemy śledzić wszystkich pieniędzy, które tu trafiają, znaczna część to gotówka – mówił na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Polecił też kierownictwu resortów siłowych uszczelnienie zachodniej granicy kraju, by zatrzymać rzekome przerzucanie pieniędzy i broni.

Łukaszenka: Dość zamieszek!

Na zachodnią Białoruś przerzucono kolejne jednostki białoruskiego wojska, w tym wyrzutnie rakiet ziemia-ziemia. Przy granicy z Litwą mają się odbyć manewry. Łukaszenka polecił MSW, „by w Mińsku nie było więcej zamieszek”. – Ludzie są zmęczeni. Potrzebują ciszy, spokoju – mówił. Czy to znak, że dyktator po nieudanej próbie łagodzenia kryzysu znów sięgnie po przemoc? Może na to wskazywać wczorajsza akcja OMON-u pod fabryką traktorów MTZ w Mińsku, gdzie rano siłą rozgoniono demonstrantów. To jeden z wielkich zakładów w stolicy kraju – w poniedziałek ramach strajku generalnego stanęła tu praca. Łukaszenka osobiście przyleciał wówczas do kilku fabryk, by przekonywać robotników do siebie, ale został wybuczany.

Piąta potwierdzona ofiara śmiertelna

Dziś zmarła piąta, oficjalnie potwierdzona ofiara protestów na Białorusi. W szpitalu wojskowym w Mińsku zmarł 43-letni Giennadij Szutow z Brześcia. Podczas ataku OMON-u na demonstrantów protestujących przeciwko fałszowaniu wyborów został postrzelony w głowę.

REKLAMA

Liczba ofiar może być jednak o wiele większa. Do tej pory nie wyjaśniono losów około 70 osób.