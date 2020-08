Aleksander Łukaszenka przez 26 lat miał niezachwiany wizerunek polityka-kamikadze, który się nie cofa dopóki nie postawi na swoim.

Mógł dowolnie eskalować przemoc. We wszystkich konfliktach podwyższał ich napięcie; histeryzował, starając się zdemoralizować przeciwnika. Każda oznaka niezadowolenia była ogłaszana spiskiem. Każdy spisek ciągnął za sobą represje. W tych warunkach na protest decydowali się tylko nieliczni Białorusini. No bo po co? I tak będzie jak ON chce. I tak postawi na swoim.