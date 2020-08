Węgierska dyplomacja długo nie chciała dostrzec, jak bardzo Łukaszence pali się grunt pod nogami. W miniony czwartek, piątego dnia protestów gdy pojawiły się informacje o kolejnych zakładach dołączających do strajków, w Budapeszcie wciąż sądzili, że to wszystko to tylko stan przejściowy.

Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto wydał oświadczenie, w którym wezwał "Unię Europejską do dialogu z Białorusią, który nie będzie godził w dwustronne relacje". Tego samego dnia Europa zaczęła domagać się zaostrzenia sankcji i ponownego rozpisania wyborów.