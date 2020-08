Sztab przebywającej na Litwie faktycznej zwyciężczyni niedawnych wyborów prezydenckich wyjaśnia: "[Rada Koordynacyjna] To ma być grupa robocza złożona z najbardziej szanowanych członków społeczeństwa, która powinna przedyskutować i wypracować bezpieczne oraz stabilne mechanizmy gwarantujące przeprowadzenie transferu władzy”.

Na wciąż otwartej (chęć uczestniczenia w pracach Rady Koordynacyjnej zgłosiło już ponad 200 osób) znalazło się do tej pory 36 nazwisk znanych w kraju osób. Są wśród nich: laureatka literackiej nagrody Nobla Swietłana Aleksijewicz, przewodniczący Centrum Obrony Praw Człowieka "Wiasna" Aleś Bialacki, polityk Jurij Gubarewicz, ekonomista Siergiej Czałyj, dziennikarka i redaktorka Swiatłana Kalinkina oraz przedstawiciele sztabów wyborczych aresztowanego kandydata na prezydenta Wiktara Babaryki i Cichanouskiej.

Sama Swiatłana Cichanouska wkrótce ma powrócić z Litwy na Białoruś. - Nic jej tutaj nie zagraża - twierdzi jej zaufana współpracowniczka Wolha Kawalkowa.

Główne cele są wspólne

Zdaniem Aleksandra Fieduty, znanego białoruskiego politologa, polityka i uczonego, Rady nie można uważać za zalążek przyszłego rządu.

- O tym, kto przejmie władzę, myśli dziś wielu. Pojawiają się różne inicjatywy, dużo jest rozmów. Ale protest pozostaje wciąż ruchem spontanicznym. Sytuacja krystalizuje się na wiecach, spotkaniach załóg i lokalnych społeczności z miejscowymi władzami – zwraca uwagę ekspert.

Prób organizowania protestu jest więcej. Na przykład przebywający na emigracji Walery Cepkało, polityk niedopuszczony przez Łukaszenkę do udziału w wyborach, a teraz ścigany przez niego listem gończym, tydzień temu ogłosił, że zakłada Front Narodowego Ocalenia Białorusi.

Swiatłana Kalinkina w rozmowie z "Wyborczą" zapewniła, że między inicjatywami Cepkały i Cichanouskiej nie widzi sprzeczności: - Nurtów w dzisiejszej opozycji jest i będzie wiele, to naturalne. Jednak co do głównych celów, do jakich należy dążyć, sporów nie ma.

Postulaty z wieców i komitetów strajkowych

Rada Koordynacyjna zakładana z inicjatywy Cichanouskiej na swoje pierwsze robocze posiedzenie ma się zebrać we wtorek po południu. Dopiero po nim stanie się mniej więcej jasne, jaka ma być jej struktura, program działania.

- Nie potrafię zawczasu przewidzieć, co wyniknie z tej narady, mogę jedynie od siebie powiedzieć, czego się spodziewam – uprzedza w rozmowie z "Wyborczą” Kalinkina.

Jej zdaniem Rada za swoje musi przyjąć te postulaty, jakie zgłaszają ludzie na wiecach oraz komitety strajkowe w fabrykach w całym kraju.

- To oczywiste, że najważniejszym, podstawowym żądaniem musi pozostać dymisja Aleksandra Łukaszenki, unieważnienie wyborów prezydenckich z 9 sierpnia, a także wypuszczenie na wolność więźniów politycznych. Ponowne przeliczenie głosów, o czym się też mówi, nie miałoby sensu. Autentyczne karty do głosowania już dawno zostały spalone, a na ich miejscu zobaczylibyśmy nowe, dowodzące, że Łukaszenka dostał 80 proc. głosów – ostrzega nasza rozmówczyni.

Dalej muszą iść dymisje i areszty dowódców struktur siłowych odpowiedzialnych za brutalną rozprawę z protestującymi przeciw fałszowaniu wyniku wyborów Białorusinami i usunięcie urzędników, którzy odegrali szczególnie hańbiące role w czasie targającego krajem konfliktu.

Chodzić może choćby o niezmienną od 24 lat szefową Centralnej Komisji Wyborczej Lidię Jermoszynę lub ministra zdrowia Uładzimira Karanika, który oddał OMON-owcom karetki pogotowia, by jeździli po Mińsku i polowali na uczestników protestów.

Konieczne nowe wybory

- Demolowanie całego systemu administracyjnego nie miałoby sensu, spowodowałoby wielki zamęt. A trzeba przecież jak najszybciej zorganizować i przeprowadzić nowe wybory prezydenckie. Włączyć do tego należy i stronę rządową - zapowiada Kalinkina.

Kogo?

- Nie wiem. Choćby Natalię Kaczanawą, przewodniczącą izby wyższej parlamentu albo prezesa Sądu Najwyższego Walentina Sukałę. Wybory muszą być uczciwe, transparentne, przeprowadzone pod okiem wszystkich sił politycznych.

Co na to Łukaszenka?

Na powołanie Rady Koordynacyjnej z wściekłością zareagował Łukaszenka. Na posiedzeniu swojej Rady Bezpieczeństwa nazwał to posunięcie „próbą przejęcia władzy ze wszelkimi tego konsekwencjami". Według niego podjęli ją ci, którzy kiedyś „siedzieli przy korycie” oraz "rozpasani naziści”.

Zagroził też członkom Rady „adekwatną odpowiedzią”, dla której, jak zapewnił, dysponuje „odpowiednimi siłami i środkami”.