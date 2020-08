- Sytuacja w tym roku jest wyjątkowa. Wcześniej zatrzymania przed wyborami dotyczyły najbardziej aktywnych lub radykalnych polityków. Nigdy represje nie były tak wcześnie i tak powszechnie stosowane. W dodatku w tym roku były one wyjątkowo brutalne – mówił w wywiadzie dla portalu tut.by białoruski politolog Andriej Kazakewicz.

Do największej fali zatrzymań doszło zaraz po wyborach, gdy władze ogłosiły zwycięstwo Łukaszenki, a Białorusini wyszli na ulice. Według organizacji praw człowieka Zweno w dniach 7 - 14 sierpnia w starciach z milicją zginęło co najmniej pięć osób, a siedem trafiło do szpitala w stanie krytycznym.