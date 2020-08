Łotewski portal Meduza w poniedziałek rano opublikował przemówienie Swiatłany Cichanouskiej, która zapewnia, że jest "gotowa do tego, by zostać przywódczynią narodu". Kontrkandydatka Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich sprzed tygodnia mówi w nagraniu wideo, że "choć nie planowała być politykiem, to los spowodował, że znalazła się na pierwszej linii frontu walki". Zwracając się do Białorusinów, mówi, że to oni dali jej siłę i że "podziwia ich odwagę, samoorganizację oraz to, jak są silni i bystrzy".

Buntuje się nawet państwowa telewizja w Mińsku W wywiadzie dla "Die Welt" Maryja Kalesnikawa z połączonego sztabu demokratycznych kontrkandydatów Łukaszenki mówi, że Cichanouska oraz inny opozycjonista Wiktar Babaryka powinni pozostać za granicą "tak długo, jak długo nie będą bezpieczni na Białorusi". Sama zaś zapewnia, że choć pozostała w kraju jedyną osobą z liczących się postaci opozycji (Cichanouska przebywa na Litwie, Babaryka na Ukrainie), to nie ma żadnych ambicji politycznych, zaś jej celem jest pomoc prawna i materialna represjonowanym w kraju - m.in. tym, którzy trafili do aresztów z powodu udziału w antyrządowych demonstracjach. Czytaj także: Na Białorusi rozpoczął się strajk. Puste studio w państwowej telewizji. Łukaszenka w fabryce ciągników: "Wyborów nie będzie!" Brytyjski "Guardian", relacjonując niedzielne protesty przeciwko Łukaszence, pisze o "największych demonstracjach w historii Białorusi" oraz zapowiada poniedziałkowe strajki. Zauważa przy tym również bunt w państwowej telewizji, która w niedzielę pokazała wielką demonstrację opozycji, choć jednocześnie skrzętnie unikała pokazania antyprezydenckich haseł widocznych na transparentach demonstrujących. Aparat represji Łukaszenki przestaje działać Niemiecki "Süddeutsche Zeitung" pisze, że aparat represji Łukaszenki, który sprawdzał się przez 26 lat jego rządów, teraz przestał działać. Cichanouska zaś organizuje radę koordynacyjną złożoną m.in. z przedstawicieli związków zawodowych, która ma nadzorować pokojowe przejęcie władzy z rąk Łukaszenki. Dziennik pisze o bezprecedensowej dotąd skali organizacji społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, grup samopomocy, gromadzących się spontanicznie demonstrantach, którzy po pokojowych protestach pilnują nawet tego, by sprzątnąć po sobie place, na których protestowali. REKLAMA "Der Spiegel" pisze, że Łukaszenka "przestał rozumieć własny naród". Cytowana przez tygodnik politolożka Olga Dryndowa "wielki błędem" nazywa to, że Łukaszenka nie przeprosił rodziny ofiary brutalnych pacyfikacji, które miały miejsce w pierwszych dniach powyborczych protestów. Krytycznie ocenia jego przemówienie na zwołanym przez siebie wiecu poparcia, znacznie mniej licznym niż demonstracje opozycji (Łukaszenka mówił wówczas, że tylko ci, którzy są obecni na jego wiecu, to "prawdziwi Białorusini", opozycja zaś jest pod kontrolą obcych rządów). Dryndowa oceniła, że słowa białoruskiego dyktatora jeszcze bardziej podzielą Białorusinów. Tygodnik stwierdza jednocześnie, że w ciągu ostatniego tygodnia zauważalne jest topnienie żelaznej bazy Łukaszenki: odchodzą od niego doradcy, buntuje się państwowa telewizja, kolejne zakłady ogłaszają strajki. Jednocześnie jednak, jak przyznaje moskiewska korespondentka niemieckiego tygodnika Christina Hebel, nie jest jasne, w jakiej skali posłuszeństwo Łukaszence wypowiedzieli członkowie resortów siłowych. Ich lojalność jest zaś kluczowa dla jego przetrwania na stanowisku prezydenta.