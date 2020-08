W poniedziałek o 8 rano na całej Białorusi rozpoczął się zapowiadany podczas ulicznych protestów strajk generalny. Jego skalę na razie trudno oszacować.

Robotnicy od samego rana gromadzili się przed siedzibami zakładów samochodowych MTZ, MZKT i Biełaz, rafinerii Naftan, producenta nawozów potasowych Białaruśkalij. Skandują: „wierzymy, możemy, zwyciężymy!” i „wolności!”. Wielu z nich wyruszyło w kierunku siedziby produkującego głównie ciągniki MZKT, gdzie odbyć miało się spotkanie pracowników z Aleksandrem Łukaszenką.

Łukaszenka: Powtórzonych wyborów nie będzie

Łukaszenka przyleciał do fabryki przyleciał helikopterem, a pod siedzibą MZKT zebrał się tłum robotników z innych fabryk i przedsiębiorstw. Wcześniej do produkującego ciągniki zakładu wjechały ciężarówki wyspecjalizowanej w tłumieniu protestów milicji - OMON-u.

Łukaszenka kazał na siebie czekać pracownikom MZKT kilkadziesiąt minut. Ci przywitali go okrzykami: „Oddaj władzę!”, „Odejdź!”. Dotychczasowy prezydent skomentował te hasła krótko: „Możecie sobie dalej krzyczeć”.

Na oficjalnej stronie prezydenta pojawiła się informacja odnośnie strajków i wizyty Aleksandra Łukaszenki w zakładzie MZKT:

"W zakładzie pracy poinformowano prezydenta, że fabryki, ogólnie rzecz biorąc, działają. Aleksander Łukaszenka skomentował tę informację tak: >>Zdaję sobie sprawę, że niektórzy nie chcą pracować. No, ale 150 osób, może nawet 200 w jakimś przedsiębiorstwie nie zmieni sytuacji. Trzeba też zrozumieć, że "zły" prezydent zapewnił miejsca pracy zbyt dużej liczbie osób, tylko po to, by nie wylądowały na ulicy. Kto chce pracować, niech więc pracuje. Kto nie: cóż, nie zmusimy nikogo. Drzwi są otwarte<<. Prezydent Łukaszenka podkreślił także, że Białorusini próżno oczekują przeprowadzenia nowych wyborów: >>Nie doczekacie się ode mnie działania pod presją. Wyborów nie będzie<<".

Protest w państwowej telewizji

"Chcemy być solidarni z całym krajem. Nasze żądania nie zostały spełnione, dlatego strajkujemy. Będziemy robić to tak długo, póki nie zostaną wprowadzone zmiany” - wyjaśniają pracownicy Białaruśkalij. Podkreślają, że zdają sobie sprawę z konsekwencji, jakie pociągnie za sobą strajk generalny, ale jednocześnie dodają, że nie mają innego wyjścia: „Nie da się wpłynąć na władzę w inny sposób”.

Do strajku dołączyli też już pracownicy państwowej telewizji - Biełteleradiokompanii. Jak informują zgromadzeni przed budynkiem Białorusini, w strajku bierze na razie udział ok. 600 osób, głównie reżyserzy, operatorzy oraz ci, którzy zwolnili się z pracy w zeszłym tygodniu. Wielu z nich trzyma plakaty: „Ja/My chcemy uczciwych wiadomości”. Nad ranem zamiast programów informacyjnych widzowie mogli zobaczyć puste studia, albo powtórki starych rosyjskich filmów.

Reżyser Wiaczesław mówi portalowi TUT.BY: „Nie będę nawet wchodzić do środka, nie ma co tam robić”.

"Wrócimy, jak obalimy dyktatora"

W ostatnich dniach pracownicy fabryk przedstawiali przed strajkiem swoje żądania wobec władz. Wśród nich m.in.: przeprowadzenie uczciwych wyborów, odsunięcie od władzy Aleksandra Łukaszenki, uwolnienie wszystkich więźniów politycznych i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej siłowików, którzy stosowali nieuzasadnioną przemoc wobec protestujących. - Żądamy, by pan Łukaszenka, w najlepszym wypadku, wsiadł do swojego samolotu i opuścił kraj - mówił w zeszłym tygodniu podczas spotkania z przełożonymi w mińskiej fabryce samochodów MAZ jeden z pracowników.

Strajk planowany był od tygodnia, jak podawał niezależny portal TUT.BY nastroje protestacyjne odnotowano w co najmniej 26 państwowych zakładach pracy. Dotychczas opór i niezadowolenie wyrażany był przez nich głównie podczas spotkań z kierownictwem fabryk i miejskimi urzędnikami, choć w części zakładów pracy dochodziło już do strajków.

- Po raz pierwszy od dwudziestu sześciu lat mamy możliwość obalenia dyktatora. Wrócimy do pracy, kiedy nam się to uda - zapowiedział w ubiegłym tygodniu jeden z pracowników podczas spotkania z szefostwem MAZ.