Swiatłana Cichanouska, która przebywa obecnie na Litwie, opublikowała nagranie wideo, w którym stwierdziła, że jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność i pełnić rolę narodowego przywódcy do czasu rozpisania nowych

Ciechanouska powiedziała, że kraj przeżywa trudny okres w swojej historii i płacze ze wszystkimi, gdy chowane są ofiary w dniach protestów. - Nie mam i nie miałam iluzji odnośnie swojej kariery politycznej. Nie chciałam być politykiem, ale za sprawą losu znalazłam się na pierwszej linii walki z nadużyciami władzy i niesprawiedliwością. Los i wy, którzy uwierzyliście we mnie, daliście mi siłę. Każdej minuty zachwycam się waszym męstwem, samoorganizacją i tym jacy jesteście silni i rozważni - stwierdziła w nagraniu.

- Oddaliście na mnie swoje głosy, bardzo to cenię, i dokładnie wiem, dlaczego to zrobiliście. Wszyscy chcemy wyjść z tego zamkniętego kręgu, w którym znaleźliśmy się 26 lat temu. Jestem gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność i wystąpić w charakterze przywódcy narodowego, żeby kraj się uspokoił, wszedł w normalny rytm, żeby uwolniono wszystkich więźniów politycznych i w krótkim czasie przygotowano podstawę prawną oraz warunki dla organizacji nowych wyborów - dodała.

- W minionych miesiącach stało się jasne dla całego świata, że Białorusini to ludzie, którzy potrafią się zorganizować, podejmują właściwe decyzje i wybierają właściwe sposoby walki za siebie i swoich bliskich. Ale najważniejsze jest to, że uświadomiliśmy to sobie sami. To świadomość, której nie mieliśmy przez długie lata. Dzisiaj Białorusini wykazują się niezwykłym heroizmem, solidarnością i porządnością - podkreśliła.