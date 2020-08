Przywódca jeszcze w sobotę kazał przerzucić elitarną brygadę powietrzno-desantową z położonego na wschodzie Białorusi Witebska pod Grodno – w pobliże granic polskiej i litewskiej. W niedzielne popołudnie białoruskie ministerstwo obrony poinformowało o planowanych czterodniowych manewrach tuż pod granicą litewską.

Także w niedzielę Łukaszenka na wiecu swoich zwolenników, na który przywieziono do Mińska z całego kraju pracowników budżetówki, straszył: – Ktoś chce nowych wyborów. Spójrzcie za okno. Samoloty dzieli od nas 15 minut lotu. Wojska NATO szczękają gąsienicami czołgów u bram Białorusi. Ukraina rozkazuje, by przeprowadzić nowe wybory. Jeśli pójdziemy na to, pójdziemy na ich smyczy, polecimy w przepaść. Przepadniemy jako naród.