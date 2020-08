W sobotę kilkaset osób przyszło na pogrzeb Aleksandra Tarajkowskiego, który zginął podczas protestów w Mińsku. Kilkutysięczny tłum zebrał się też przy stacji metra Puszkińska, gdzie mężczyzna zmarł. Uroczystość pamięci o śmiertelnej ofierze protestu przerodziła się w całodniową akcję solidarności.

W sobotę protesty trwały w całym kraju. Dołączyli do nich pracownicy białoruskiej telewizji państwowej, a na jej siedzibie wywiesili zakazaną przez Łukaszenkę biało-czerwono-białą flagę Białorusi.

Ludzie zwożeni na wiec poparcia dla Łukaszenki

W niedzielę w Mińsku o godz. 14 czasu miejscowego ma być zorganizowany marsz "Za wolność". O tej samej porze w innych miejscowościach zapowiedziano kolejne akcje protestacyjne.

Niedzielne akcje protestacyjne i strajki Aleksander Łukaszenka chce zagłuszyć wiecem poparcia dla swojej osoby. Dziennikarz Andrzej Poczobut informuje, że autokary z całego kraju zwożą do Mińska urzędników i pracowników budżetówki, którzy mają wyjść na ulice o godz. 12.

BBC pisze, że pracownicy państwowych zakładów są zmuszani do udziału w wiecu poparcia dla Łukaszenki, a w przypadku odmowy - grozi im utrata pracy. Z kolei czytelnicy serwisu TUT.by donoszą, że za udział w wiecu proponowano im premie i dodatkowy urlop. Z niektórych miast uruchomiono specjalne pociągi do transportu protestujących. Na przykład 19-wagonowy pociąg przyjedzie do Mińska z Brześcia.

Wiec miał się rozpocząć o godz. 12 czasu lokalnego na Placu Niepodległości. Rosyjskie BBC donosi, że póki co jest na nim niewiele osób. Niewielka grupa ludzi z flagami państwowymi skanduje „Dla ojca” i „Faszyzm nie przejdzie”.

Ambasador Białorusi na Słowacji uderza w Łukaszenkę

Tymczasem pierwszy tak wysoki rangą dyplomata białoruski oficjalnie poparł protesty przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów oraz skrytykował przemoc służb bezpieczeństwa wymierzoną w protestujących. To Igor Leszczenia, ambasador Białorusi na Słowacji.

REKLAMA

- "Solidaryzuję się z tymi, którzy wyszli na ulice białoruskich miast w pokojowych pochodach, aby ich głos był słyszalny. Jako rodowity mieszkaniec Żodzina, jestem z wami, robotnikami BIEŁAZA. Mam szczerą nadzieję, że przyszłość Białorusi będzie oparta na uwzględnieniu opinii wszystkich warstw społecznych i przedstawicieli różnych sił politycznych. Białorusini mają do tego prawo" - mówi były doradca Łukaszenki w nagraniu wideo wysłanym do redakcji "Naszej Niwy".

Dyplomata dodał, że jest zszokowany historiami o torturach. Na jednym ze zdjęć pobitych protestujących zauważył koleżankę swojej córki.