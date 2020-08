"Nasza ojczyzna przeżywa trudny czas, który jest już naznaczony przelaną krwią, tysiącami zatrzymanych i okrutnie pobitych, pokojowo nastawionych mieszkańców. Wszyscy oni chcą poznać prawdę o wynikach wyborów prezydenckich" - napisał w swoim przemówieniu adresowanym do Aleksandra Łukaszenki oraz jego popleczników przewodniczący białoruskiego Kościoła katolickiego metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz.

Podkreślił też, że wszyscy, którzy wydają rozkazy karne i je wykonują, mają na sumieniu ciężki grzech.

"Ile czasu – być może niejedno pokolenie - zajmie wyleczenie ran zadanych, gdy brat podniósł rękę na swojego brata?!" – pisze Kondrusiewicz, wzywając władze do zaniechania przemocy i do nawiązania dialogu.

Zobaczcie, jak naród przeklina morderców i ich władców

O wszystkim, co się dzieje w ostatnich dniach, wypowiada się także na Facebooku ksiądz kanonik Władysław Zawalniuk z kościoła św. Szymona i Heleny (potocznie zwany Czerwonym Kościołem), jednego z głównych symboli Mińska,

Napisał m.in.: "Zobaczcie, jak naród przeklina morderców i ich władców za okaleczonych i zabitych krewnych i przyjaciół. Niech wam się to nie udzieli, nie zachowujcie się tak samo, bądźcie roztropni, nie kierujcie się spontaniczną zemstą. Przekleństwo matki jest straszniejsze od przekleństwa Boga. Biedne są te „czarne człowieczki” [chodzi o omonowców w ciemnych uniformach], ich rodzice, żony i dzieci aż do trzeciego pokolenia.

Zawalniuk napisał również, że w ciągu ostatnich kilku dni funkcjonariusze OMON-u kilkakrotnie zatrzymywali wiernych, którzy po południu udawali się do jego świątyni na nabożeństwa. Twierdzili np., że kościół jest zamknięty z powodu remontu, że nie odbywają się msze święte.

"Za niektórymi omonowcy szli prawie od dworca kolejowego aż do kościoła, by upewnić się, że naprawdę idą na mszę" - pisze Zawalniuk. I prosi wiernych o modlitwę w tym ciężkim czasie.

Doradzać nie możemy, ale możemy prosić

Głowa białoruskiego kościoła prawosławnego metropolita miński i zasławski Paweł, który jeszcze 10 sierpnia gratulował Aleksandrowi Łukaszence zwycięstwa, już cztery dni później przeprosił za to twierdząc, że gratulacje były przedwczesne. Sekretarz prasowy kościoła, protojerej Sergiej Lepin, przekazał tę informację białoruskiemu Radiu Swoboda.

Metropolita Paweł wezwał Łukaszenkę do zaprzestania przemocy, a Białorusinów - do „powściągliwości i mądrości”.

- Proszę Aleksandra Grigoriewicza Łukaszenkę, który jest naszym gwarantem, aby zrobił wszystko, by powstrzymać przemoc. Jednocześnie wzywam naszych obywateli, aby nie podżegali do przemocy. Zachęcam was do modlitwy. Doradzać nie możemy, ale możemy prosić - mówił Paweł podczas uroczystości wmurowania kapsuły w fundamencie świątyni św. Serafina z Sarowa w Mińsku.

Protestujący przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim na Białorusi niosą transparent z napisem 'Nie zapomnimy, nie wybaczymy', Mińsk, 14 sierpnia 2020. Fot. Sergei Grits / AP Photo

Powstrzymajcie przemoc

Wielu zwykłych kapłanów i księży dzień po dniu starało się udzielać protestującym wszelkiej możliwej pomocy - otwierano kościoły, by ludzie mogli się ukryć przed OMON-em. Zatrzymanym dostarczano żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Wielu duchownych skontaktowało się z wolontariuszami dyżurującymi w pobliżu "izolatora" - aresztu tymczasowego na Okrestino - i oferowało im swoją pomoc.

- Problem w tym, że w więzieniu nie są przyjmowane żadne paczki – powiedział portalowi Daily Storm prawosławny duchowny z Mińska Alexander Kuchta.

W protestach wzięli też udział niektórzy duchowni, nie chcąc pozostać obojętnymi wobec brutalnych działań sił bezpieczeństwa.

Prawosławny duchowny Władimir Drobyszewski pikietował Komitet Śledczy Obwodu Homelskiego, stał tam przez kilka godzin. W rękach trzymał plakat "Powstrzymajcie przemoc", w plecaku miał wodę, kurtkę i koszulkę na zmianę - na wypadek aresztowania. Tego dnia otrzymał jedynie upomnienie.

Ale nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Wśród aresztowanych podczas demonstracji są dwaj księża. Eduard Sinkiewicz (pochodzi z Baranowicz, pracuje w Postawach) został zatrzymany na 10 dni, a jego przyjaciel ksiądz Aleksander Fedotau z Grodna - na 8. W dniu wyborów 9 sierpnia razem udali się do centrum Baranowicz, by wyrazić swoje obywatelskie przekonania, dołączając do demonstrantów.

- Nic złego nie zrobili, nie wiem, komu mogli się narazić - mówi jego matka.

Obydwaj księża przybywają w baranowickim izolatorze. Matka Eduarda od kilku dni nie ma od syna żadnych wieści. Nikt też nie przyjmuje tam od niej paczek.

Białoruskie wyznania

Spośród blisko 9,5 mln mieszkańców Białorusi 48 proc. stanowią prawosławni, 7 proc. katolicy, 3,5 proc. - przedstawiciele innych wyznań, zaś reszta to ateiści.