Rządowa agencja Biełta nie podaje, o czym dokładnie Łukaszenka miał rozmawiać z Putinem. Stwierdza jedynie, że tematem "był rozwój sytuacji na Białorusi". Wcześniej Łukaszenka powiedział zaś publicznie, że demonstracje oraz strajki, do których dochodzi w kraju w związku ze sfałszowanymi przez władze wyborami, "przebiegają według podręcznika kolorowych rewolucji".

Tak nazywane są protesty, które miały miejsce w Gruzji w 2003 r. podczas rewolucji róż oraz na Ukrainie (w latach 2003-04 pomarańczowa rewolucja i protest euromajdanu w 2014 r.). Obaleni w nich autokraci twierdzili, że za przewrotami stoją obce państwa oraz grupy wpływu.

- Obrona Białorusi oznacza nie mniej niż obronę całej naszej przestrzeni, związku Białorusi i Rosji. Większość z tych, którzy wałęsają się po ulicach, nie rozumie tego - stwierdził Łukaszenka w sobotę, cytowany przez agencję Biełta.

Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka Mikhail Klimentyev / AP

Czy Łukaszenka szykuje prowokację?

Podczas sobotniego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Białorusi Łukaszenka powiedział również, że pod adresem rodzin milicjantów oraz żołnierzy adresowane są groźby ze strony demonstrantów. - Wzywam ich jak mężczyzna, by od tego odstąpili. Nie igrajcie z ogniem! Nasze wojsko ma wystarczająco dużo środków, by bronić siebie, swoich rodzin oraz zapewnić bezpieczeństwo państwu - mówił Łukaszenka.

Prezydent Białorusi jeszcze w piątek wezwał obywateli do tego, by nie wychodzili na protesty i nie stali się "mięsem armatnim". Ale Białorusini nie posłuchali. Wielotysięczne manifestacje trwały zarówno w piątek, jak i w sobotę. Przed południem miał miejsce pogrzeb Aleksandra Tarajkowskiego, który został zastrzelony podczas demonstracji w Mińsku w nocy z poniedziałku na wtorek. Kilka tysięcy osób demonstrowało w stolicy w miejscu, gdzie zginął, krzycząc pod adresem Łukaszenki: "Odejdź!".

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka Yuri Oreshkin / AP

Siłowiki rezygnują z przemocy

Brutalna pacyfikacja demonstrantów trwała na Białorusi przez kilka dni i zaczęła się po wyborach, które odbyły się w minioną niedzielę. Według oficjalnych danych wygrał je Aleksander Łukaszenka, zdobywając ponad 80 proc. głosów, zaś jego kontrkandydatka Swietłana Cichanouska - tylko ok. 10 proc. W powszechnej opinii zostały one jednak sfałszowane przez władze, a stopień poparcia dla rządzącego od 26 lat prezydenta jest znacznie niższy.

Przesilenie w kraju nastąpiło w czwartek, gdy milicjanci zaczęli odmawiać pacyfikacji tłumów. Niektórzy demonstracyjnie palili mundury i przeszli na stronę protestujących. W piątek i sobotę demonstranci manifestowali nieniepokojeni przez OMON (białoruski odpowiednik dawnego polskiego ZOMO) i inne służby.

Łukaszenka szuka schronienia w Rosji

Agencja Bloomberg donosi, że w piątek ludzie z otoczenia Łukaszenki sondowali możliwość ucieczki do Rosji, gdzie miałby się schronić w przypadku rebelii. Tego samego dnia z aresztu zwolnionych zostało 32 rosyjskich żołnierzy z Grupy Wagnera, którzy są płatnymi najemnikami Rosji działającymi w operacjach wojskowych na całym świecie. Na Białoruś mieli przyjechać, by przed wyborami przeprowadzić zamachy oraz siać polityczny zamęt.

Gleb Pawłowski, były doradca Kremla, ocenia na razie, że interwencja militarna Kremla jest mało prawdopodobna. Jak jednak zaznacza, to może się zmienić, jeśli rebelia dosięgnie szczytów władzy.

- Łukaszenka kontroluje już nie Białoruś, tylko służby. Nie jest jednak jasne to, czy pozostaną one wobec niego lojalne. I to właśnie przyprawia Putina o ból głowy - mówi w rozmowie z Bloombergiem.