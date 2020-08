Artykuł aktualizowany

Przy stacji metra Puszkinskaja zbierają się mieszkańcy Mińska, by oddać hołd śmiertelnej ofierze protestów Aleksandrowi Tarajkowskiemu. To tutaj zginął. Ludzie przynoszą kwiaty i świece, by uczcić pamięć o zmarłym. Na miejscu są już tysiące ludzi i ciągle przychodzą następni. Skandują: "Łukaszenka do więzienia" oraz "Nie zapomnimy, nie wybaczymy".

Ludzie mówią, że nie ma już opcji powrotu do przyszłości. - Coś się zmieniło. Władzy już się nie uda zapędzić ludzi do domów. Teraz protestują nie tylko młodzi, ale też pracownicy - słyszymy. W tym samym miejscu w poniedziałek w nocy do demonstrantów strzelano i bito ich za posiadanie białej wstążki, symbolu opozycji.