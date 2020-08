Do nałożenia unijnych restrykcji trzeba jednomyślności 27 krajów UE, a podczas dzisiejszej narady ministrów (za pośrednictwem telekonferencji) co do szybkich prac nad sankcjami był – jak relacjonuje jeden z naszych rozmówców w Brukseli – „szeroki konsensus” szefów dyplomacji.

Możliwe, że kierowane przez Josepa Borrella unijne służby dyplomatyczne już w najbliższych kilkunastu dniach przedłożą propozycję czarnej listy polityków, urzędników i funkcjonariuszy z Białorusi, których powinien objąć zakaz wjazdu i zamrożenie wszelkich aktywów na terenie Unii.