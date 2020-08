Dziesiątki tysięcy protestujących na ulicach miast, manifestacje przy siedzibach władz i kolejne zakłady pracy ogłaszające strajki... Aleksander Łukaszenka stracił inicjatywę i wszystko wskazuje, na to, że będzie miał poważne problemy z jej odzyskaniem.

Nastrój ulicy wyraźnie się zmienił

Na Białorusi obowiązuje bardzo restrykcyjne prawo dotyczące zgromadzeń. Aleksander Łukaszenka zadbał o to, by centralne place były zastrzeżone tylko dla organizatorów rządowych imprez. Nie można tam manifestować. Władze od dziesięcioleci nie dawały na to zgody. Dlatego tłumy Białorusinów na mińskim Placu Niepodległości i podobne obrazki z innych miast oraz brak jakiejkolwiek reakcji na to ze strony służb specjalnych jest bardzo wyraźna oznaką słabości reżimu.