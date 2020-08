Fala nowych protestów rozlała się w piątek rano po białoruskich miastach. Lekarze i muzycy Filharmonii ustawili się wzdłuż ulic w długich "łańcuchach solidarności" z aresztowanymi i prześladowanymi przez władzę. Protestujący trzymali w rękach kwiaty, przejeżdżający obok nich kierowcy trąbili w geście poparcia.

Niezadowolonych jest też wielu pracowników państwowych przedsiębiorstw, wiele z nich wczoraj rozpoczęło akcje strajkowe. Strajkuje m.in. stołeczna fabryka imienia Kozłowa, pracownicy mińskiego metra, Białoruski Kombinat Metalurgiczny (BMZ), grodzieńska fabryka części samochodowych Biełkard, Mińska Fabryka Traktorów oraz rafineria. Pracownicy wszystkich zakładów domagają się tego samego: powstrzymania brutalności OMON-u, uwolnienia zatrzymanych protestujących oraz ponownego przeliczenia głosów oddanych w wyborach.

Łukaszenka: "Siłą nikogo nie do pracy nie zaciągniemy"

Aleksander Łukaszenka ostrzega, że strajki mogą mieć bardzo negatywny wpływ na przyszłą pracę przedsiębiorstw. Oświadczył to dziś na spotkaniu z branżą budowlaną - donosi państwowa agencja informacyjna. Prezydent Białorusi straszy, że jeśli zakłady staną, to przegoni je konkurencja z Kanady, Niemiec i Rosji, a poza tym nikt nikogo nie zmusza do pracy. - Jeśli ktoś chce pracować - proszę bardzo. Jest praca, przychodźcie, pracujcie. Jeśli człowiek nie chce pracować - na siłę go nie zaciągniemy - powiedział Łukaszenka.

Prezydent Białorusi podkreślił, że światowa gospodarka dopiero zaczyna się odradzać po ograniczeniach związanych z pandemią. - Na litość boską. Nie wyprodukujesz dziś dziesięciu traktorów, to jutro przybędą Niemcy z Amerykanami albo Rosjanie i przywiozą swój sprzęt. Jeśli się zatrzymamy, nasza produkcja nigdy się nie rozpocznie. Nigdy! Wepchną nas na to bagno - dodał Łukaszenka.

Biełsat podkreśla, że to pierwszy komentarz przywódcy Białorusi od wybuchu protestów. Lokalni dziennikarze zauważają także, że Łukaszenka nie skomentował dotychczas torturowania przez funkcjonariuszy organów ścigania osób zatrzymanych podczas protestów.

Oficjalne wyniki

W piątek po południu Centralna Komisja Wyborcza Białorusi ogłosiła oficjalne i całościowe wyniki wyborów prezydenckich z 9 sierpnia. Według CKW urzędujący prezydent Alaksander Łukaszenka zdobył 80,1 proc. głosów, a jego główna oponentka Swiatłana Cichanouska – 10,1 proc. CKW Białorusi odrzuciła wszystkie skargi dotyczące nieuznania wyników wyborów.