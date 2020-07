Ale to nie znaczy, że nie trzeba próbować – pandemia koronawirusa boleśnie przypomniała nam, że we współczesnym, zglobalizowanym świecie nie ma już czegoś takiego jak „bliżej” i „dalej”. Wystarczyło, by ktoś w Chinach poszedł na zakupy, by pół roku później w Helsinkach windę trzeba było wzywać łokciem.

Dlatego postanowiliśmy stworzyć newsletter „Świat w 5 minut”. To produkt, w którym co tydzień przybliżymy najważniejsze wydarzenia na świecie, i to niekoniecznie oglądając się na Polskę.