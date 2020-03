– Doszliśmy do wniosku, że wirus COVID-19 może być określony jako pandemiczny – poinformował sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O ogłoszenie pandemii – czyli sytuacji, gdy infekcja grozi każdemu mieszkańcowi planety – do szefa WHO apelowano od dawna. Etiopczyk odpowiadał jednak, że nie ma jeszcze wystarczających przesłanek. Jeszcze wczoraj informował, że „ogłoszenie pandemii jest bardzo realne”.

Niemcy: puste trybuny w Bundeslidze

Koronawirus, który Niemczech zakaził już 1,6 tys. osób i zabił trzy z nich, dotarł do świata sportu. Zakaził się pierwszy piłkarz Bundesligi: Timo Hübers, obrońca Hannover 96. Przebadał się, gdy dowiedział się, że jedna z osób, z którą miał styczność, zachorowała. Na wszelki wypadek przebadano cały zespół, ale testy dały negatywne wyniki.

Hannover gra w niedzielę z Dynamem Drezno. Mecz, jak wszystkie inne w tej ligowej kolejce, a pewnie i w następnych, odbędzie się przy pustych trybunach. Jeszcze wczoraj wydawało się, że w grę wchodzą tak duże pieniądze z biletów, że nie wszystkie kluby zdecydują się na ograniczenia. Przy pełnym kibiców stadionie miał odbyć się m.in. mecz Unionu Berlin z Bayernem. Organizatorów ostro krytykował minister zdrowia Jens Spahn, ale było to jedyne, co mógł zrobić, bo kontrolę nad imprezami masowymi mają władze landów, a nie rząd federalny. Ostatecznie minister dopiął swego, a straty klubów z tytułu niesprzedanych biletów pójdą w miliony euro.

Niemieccy politycy w kwarantannie

W domowej kwarantannie przebywa kilku polityków niemieckiej socjaldemokracji, wśród nich Karl Lauterbach, główny ekspert partii ds. służby zdrowia. 2 marca politycy wzięli udział w organizowanej przez Bundestag konferencji z urzędnikami rządu. Jak się okazało, jeden z delegatów ministerstwa sprawiedliwości był zakażony. W sumie izolacji poddano 15 osób. – Bundestag to obszar wysokiego ryzyka, spotyka się tu mnóstwo ludzi, którzy wcześniej mieli kontakty z wieloma ludźmi w różnych częściach kraju – mówił Lauterbach. Polityk czuje się dobrze; mimo to poddał się kwarantannie, by dać innym przykład.

Tymczasem bawarski Landtag odwołał zaplanowane za dwa tygodnie posiedzenie plenarne. Kolejne ma zostać poważnie skrócone. W gmachu lokalnego parlamentu nie wolno organizować wycieczek ani organizować spotkań.

W znajdującym się pod granicą z Holandią powiecie Heinsberg, gdzie znajduje się największe skupisko chorych, władze sanitarne nie są w stanie egzekwować kwarantanny. Po imprezie karnawałowej, na której doszło do wielu zakażeń, poddano jej kilkaset osób. Powiat nie ma wystarczającej liczby pracowników, by sprawdzać, czy ludzie faktycznie siedzą w swoich domach. Władze liczą jednak na odpowiedzialność mieszkańców.

Rosja: do pięciu lat więzienia za łamanie kwarantanny

Jak poinformowała agencja RIA Nowosti, dzisiaj odnotowano w Rosji osiem nowych przypadków. Pobieżnej kontroli poddano do tej pory 387 tys. osób przyjeżdżających z Chin, 25 tys. z Włoch, 10,7 tys. z Korei Południowej, 3,3 tys. z Iranu.

Władze mają kłopoty z osobami skierowanymi na kwarantannę. Wiele ucieka z miejsc, gdzie powinny przebywać. Mer Moskwy Siergiej Sobianin ostrzega, że za taką „samowolkę” grozi do pięciu lat więzienia.

Władze stolicy zabroniły do 10 kwietnia przeprowadzania masowych imprez, w których uczestniczy więcej niż 5 tys. osób.

Włochy: koniec z daniami na wynos

Najnowsze dane (z wieczoru 11 marca): 10 590 zakażonych Włochów (od początku epidemii prawie 12,5 tys., w tym 1045 wyleczonych i 827 zmarłych).

REKLAMA

Tylko dzisiaj przybyło 196 zmarłych. 1028 osób obecnie znajduje się na intensywnej terapii.

Nie ma jeszcze danych dla poszczególnych regionów, ale wczoraj Lombardia i Wenecja Euganejska miały łącznie 6,7 tys. zarażonych.

Region Emilia-Romania wczoraj wieczorem miał 1,4 tys. chorych. Nie jest jasne, czy gubernator Emilii-Romanii Stefano Bonaccini chce zamknięcia regionu – tak jak gubernatorzy Lombardii i Wenecji Euganejskiej – ale już wprowadził wiele zarządzeń: zamknięte zostają wszystkie targi na wolnym powietrzu, z wyjątkiem tych, gdzie sprzedaje się żywność. Po godz. 18 zamknięte mają też być wszystkie punkty, gdzie się produkuje jedzenie na wynos: pizzerie al taglio (gdzie kupuje się pizzę na kawałki), kebabiarnie, piadinerie i lodziarnie – a w weekend będą zamknięte non stop, nie tylko wieczorem.

Francja: ludzie wymiatają sklepy

Miniona doba przyniosła kolejne 372 przypadki. Ogólna liczba chorych wynosi 1784. Zmarły 33 osoby – spośród nich 23 miały ponad 75 lat.

REKLAMA

Gwałtownie rośnie skala zakupów na zapas. Od czasu pojawienia się we Francji koronawirusa sprzedaż artykułów spożywczych (głównie makaronu, ryżu i konserw) wzrosła o 21 proc., artykułów higienicznych (np. papieru toaletowego) – o 12 proc., mrożonek – o 9,4 proc., a żywności dla dzieci – o 6,7 proc. Powodzeniem cieszą się też zakupy przez internet – tu wzrost wyniósł aż 74 proc.

Według branży handlowej nie ma obiektywnego powodu, aby kupować na zapas. Edouard Leclerc podał, że w magazynach jego sieci sklepów jest towar wystarczający na 28 dni.

Małe i średnie przedsiębiorstwa informują o spadku zamówień, sięgającym 50-80 proc. Najbardziej cierpi sektor turystyczny.

Francja jest obecnie piątym wśród najbardziej dotkniętych koronawirusem krajów na świecie. Całkowity zakaz wjazdu dla Francuzów wprowadziły np. Jordania i Izrael, inne kraje – jak np. Indie – pozwalają na wjazd, ale zaraz po nim narzucają odbywanie kwarantanny, a jeszcze inne zniechęcają, jak mogą, do przyjazdu, zawieszając – jak Wietnam i Nepal – możliwość otrzymania wizy na lotnisku.

Niektórzy jednak przyjeżdżają schronić się we Francji, bo u nich jest jeszcze gorzej. Francuska telewizja podała dziś, że Silvio Berlusconi opuścił Mediolan i ukrył się przed koronawirusem w willi swojej córki w Prowansji.

Belgia: nawet koronawirus dzieli Flamandów i Walonów

W Belgii do środowego popołudnia zarejestrowano 320 zakażonych, a trzech (w wieku od 73 do 90 lat) zmarło. Dotychczas w liczącym 11 mln mieszkańców kraju wykonano ok. 4 tys. testów na koronawirusa, ale laboratoria ostrzegają przed ryzykiem niedoborów niezbędnych czynników. Ich międzynarodowi producenci są bowiem pod naporem rosnących zamówień z różnych krajów świata. Dlatego lekarze są wzywani do dawania priorytetu testom diagnostycznym u pacjentów z symptomami kosztem odwlekania testów na użytek odtwarzania ścieżek szerzenia się koronawirusa.

Belgijski rząd nadal nie rekomenduje zamykania szkół i uczelni, ale zaleca odwoływanie imprez z udziałem ponad tysiąca ludzi w pomieszczeniach zamkniętych. Jednak w silnie sfederalizowanej Belgii ostateczna decyzja należy do władz lokalnych. I o ile w całym regionie stołecznym Brukseli oraz we frankofońskiej Walonii podporządkowano się rekomendacjom rządowym co do odwoływania imprez, o tyle w niderlandzkojęzycznej Flandrii jest różnie.

Bart De Wever, szef Nowego Sojuszu Flamandzkiego (najsilniejszej partii Belgii) oraz burmistrz Antwerpii, nadal przekonuje, że w jego mieście nie ma na razie powodów do wprowadzania takich obostrzeń.

Głęboka federalizacja jest niepopularna w Walonii, gdzie często uważa się ją za szkodliwe rozwiązanie narzucone Belgii przez Flamandów, więc i flamandzko-frankofońskie różnice w postępowaniu wobec koronawirusa stały się już jednym z żelaznych tematów mediów.

W samej Brukseli na razie gołym okiem prawie nie widać wpływu epidemii na codzienne życie i pracę – poza instytucjami UE. Parlament Europejski de facto zaprzestał już pracy na blisko dwa tygodnie z powodu koronawirusa, co zresztą wywołało złośliwe uwagi ze strony niektórych brukselskich radnych. Decyzja o tej przerwie nie przystaje bowiem do tego, co dzieje się w pozaunijnej części Brukseli, gdzie namawia się do przejścia na telepracę wyłącznie w tych firmach, w których nie wywołałoby to dużych zakłóceń.

Ale zawieszenie prac europarlamentu to nie tylko bezpośredni efekt obaw przed epidemią (wirusa stwierdzono u nauczyciela języków pracującego dla tej instytucji), lecz także spodziewanej nieobecności m.in. włoskich deputowanych podczas obrad i głosowań.

Przewodniczącym europarlamentu jest Włoch David Sassoli, który we wtorek ogłosił, że zaczyna kwarantannę domową, bo w weekend był w swym kraju. Sęk w tym, że między tym weekendem oraz ogłoszeniem swej kwarantanny (czyli w poniedziałek po południu) Sassoli otwierał obrady europarlamentarne w Brukseli.

Belgijska służba zdrowia zaleca, by w razie objawów podobnych do koronawirusa lub grypy dzwonić do swego lekarza ogólnego, który po wstępnym wywiadzie telefonicznym ma decydować o nałożeniu kwarantanny domowej (i poinformowaniu służb nadzoru epidemiologicznego), skierowaniu do konkretnego szpitala, wizycie domowej albo – w ostrych przypadkach – o doraźnej szybkiej pomocy. W drodze wyjątku zdecydowano, że belgijscy lekarze mogą – nawet tylko po wywiadzie telefonicznym – wystawiać zaświadczenie lekarskie.