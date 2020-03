Jak poinformowała agencja RIA Nowosti, dzisiaj odnotowano w kraju osiem nowych przypadków.

Władze informują, że pobieżnej kontroli poddano do tej pory 387 tys. osób przyjeżdżających z Chin, 25 tys. – z Włoch, 10,7 tys. – z Korei Południowej, 3,3 tys. – z Iranu.

Pojedyncze osoby w maseczkach na twarzach widziane na stacji metra Biblioteka Imienia Lenina w Moskwie, 10 marca 2020 r. DIMITAR DILKOFF / AFP / EAST NEWS

Trudno poddać się testowi na koronawirusa

Jak informuje rosyjska placówka BBC, jej korespondent, który wrócił z Iranu z objawami infekcji, nie doprosił się lekarzy, by poddali go testowi. Ta procedura w przypadku pacjenta, który sam bez skierowania zgłasza się do służby zdrowia, jest, jak twierdzi BBC, „trudno dostępna, jeśli w ogóle dostępna”.