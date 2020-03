Pogrążona w polityczno-gospodarczym kryzysie Wenezuela jest jednym z ostatnich państw w Ameryce Łacińskiej, w którym oficjalnie nie ma nikogo zakażonego koronawirusem. Tamtejsi lekarze w to jednak coraz bardziej wątpią i obawiają się bezprecedensowej epidemii.

Oficjalna propaganda jest jak zwykle rewolucyjnie optymistyczna. Reżim Nicolasa Maduro praktycznie codziennie melduje o kolejnych sukcesach w walce z wirusem, którego wciąż oficjalnie w tym kraju nie ma. I tak m.in. utworzono rządowy antywirusowy sztab generalny, na którego czele stanęła wiceprezydent Delcy Rodriguez; wyznaczono aż 46 „wzorcowych szpitali” w całym kraju, do których mają się zgłaszać ewentualni chorzy, i zakupiono „tysiące testów”, które lada dzień mają dotrzeć...

– Mimo zbrodniczego amerykańskiego embarga możemy liczyć na naszych partnerów z Kuby i Chin. Jesteśmy świetnie przygotowani, nasz system publicznej opieki zdrowotnej jest gotowy na tego koronawirusa. I to mimo tego, że wiele świadczy o tym, iż nie jest on zwykłym wirusem, lecz bronią biologiczną wymierzoną głównie w Chiny, ale też w ludzi na całym świecie – zapewnił Maduro w telewizyjnym wystąpieniu.

10.03.2020, Caracas, protesty przeciwników rządu prezydenta Nicolasa Maduro Fot. Ariana Cubillos / AP Photo

Ani jeden szpital nie jest gotowy na przyjęcie koronawirusa

Rzeczywistość jest jednak diametralnie inna. Bo choć rzeczywiście Stany Zjednoczone obłożyły Wenezuelę embargiem na operacje finansowe i sprzedaż ropy, chcąc w ten sposób zmusić antydemokratyczny reżim do oddania władzy, to lekarstwa i sprzęt medyczny są z niego celowo wykluczone.

A tamtejszy system opieki zdrowotnej już od wielu lat pogrąża się w coraz większym kryzysie. Brakuje wszystkiego – od chemioterapii, przez szczepionki, lekarstwa, po podstawowe wyposażenie, takie jak rękawiczki chirurgiczne czy środki odkażające. W szpitalach nie działają respiratory, aparatura do prześwietleń i urządzenia do dializy.

Lekarze od dawna alarmują, że coraz częściej umierają im pacjenci, których potrafiliby wyleczyć, gdyby mieli dawne możliwości.

– Brutalna prawda jest taka, że w całym kraju nie ma żadnego – powtarzam: żadnego – szpitala gotowego na przyjęcie nawet jednego pacjenta z chorobą zakaźną tego typu – twierdzi Douglas Leon, przewodniczący Wenezuelskiego Związku Lekarzy.

Lekarze: Często nie mamy bieżącej wody

Sytuacja jest tak dramatyczna, że gdy Maduro ogłosił listę 46 „wzorcowych szpitali” do walki z koronawirusem, medycy z El Algodonal w Caracas, który się na niej znalazł, wyszli przed budynek i mimo prób uniemożliwienia im tego przez Gwardię Narodową zaimprowizowali konferencję prasową.

– To jest jakaś kpina. My często nie mamy bieżącej wody w kranach i nawet rąk sobie nie możemy umyć! A pacjentów prosimy, by przychodzili z latarkami, bo co rusz wyłączają nam prąd, a agregaty już od dawna nie działają – alarmowali.

Grozi epidemia na wielką skalę

Miejscowi epidemiolodzy ostrzegają, że koronawirus w Wenezueli ma idealne warunki do wywołania bezprecedensowej epidemii. I nie tylko ze względu na stan służby zdrowia. Także dlatego, że 30 proc. populacji jest obecnie chronicznie niedożywione, czyli ma obniżoną odporność.

Rozprzestrzenianiu się tego typu chorób sprzyja też chociażby postępujący rozkład komunikacji publicznej. W metrze w Caracas, którym codziennie podróżuje ponad milion pasażerów, większość pociągów jest zepsuta, więc w tych, które wciąż kursują, panuje trudny do opisania ścisk.

Do tego dochodzą codzienne antyrządowe manifestacje i protesty. Tylko w lutym było ich w całym kraju ponad 700. W miniony weekend w samym Caracas maszerowało przeciw władzy Maduro ponad 100 tys. osób.

Historyczne związki z Włochami, „eksporterem” koronawirusa

Nie można też zapominać o historycznych związkach Wenezueli z Włochami, kraju będącym w ostatnich tygodniach głównym „eksporterem” wirusa.

Szacuje się, że w połowie XX wieku do Wenezueli, będącej wówczas jedną z najprężniejszych gospodarek świata, wyemigrowało ponad 300 tys. Włochów. I dzisiaj – mimo odwrotnej emigracji w ostatnich latach – wciąż ponad 80 tys. Wenezuelczyków ma włoski paszport, a blisko milion jakąś rodzinę w Italii. I ludzie cały czas jeżdżą, odwiedzają się.

– Oczywiście nie jest to tak intensywne jak jeszcze kilka lat temu, chociażby dlatego, że już niewiele linii lotniczych lata do Wenezueli. Niemniej ten ruch jest – mówi mi Gian Piero Chiavaroli, jeden z wielu urodzonych już w Wenezueli Włochów. – W Klubie Wenezuelsko-Włoskimi w Caracas, do którego należy ponad 3 tys. rodzin i gdzie się cały czas spotykamy, ciągle ktoś opowiada, że właśnie wrócił albo że ktoś znajomy przyjechał. O koronawirusie też ostatnio mówimy, ale nie wpłynęło to jeszcze na klubową działalność. Klubowe restauracje i baseny cały czas są pełne.

On już tu jest

Tymczasem koronawirus w Wenezueli najprawdopodobniej już jest.

– Nie mamy oficjalnie potwierdzonych przypadków, bo wbrew temu, co twierdzą władze, brakuje testów. Ja sam miałem przypadek pacjenta, który dopiero co wrócił z północnych Włoch i miał wszystkie podręcznikowe objawy grypowe. Bardzo możliwe, że był zarażony właśnie koronawirusem. I co? Odesłałem go do domu. Niech tam siedzi i się leczy. Nie chciałem go przyjąć do siebie, bo nie możemy skutecznie go odizolować. A ja po prostu nie chcę narażać pozostałych pacjentów i personelu – powiedział mi znajomy lekarz ze stołecznego szpitala.

Chce pozostać anonimowy, bo reżim coraz energiczniej prześladuje tych, którzy burzą obraz deklarowanej koronawirusowej gotowości.

Przekonał się o tym kilka dni temu dr Freddy Pachano, jeden z dyrektorów szpitala w Maracaibo, który zaalarmował media, że pacjenta z podejrzeniem koronawirusa zabrali z oddziału zakaźnego funkcjonariusze Gwardii Narodowej. Już kilkanaście godzin później lekarz ten został aresztowany przez kontrwywiad wojskowy i oskarżony o rozpowszechnianie kłamstw i sianie paniki.