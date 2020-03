- Nie wytrzymamy już zbyt długo - alarmował wczoraj Attilio Fontana, prezydent regionu Lombardia.

Luca Zaia, prezydent Wenecji Euganejskiej, jeszcze kilka dni temu przeciwny temu pomysłowi, wczoraj oświadczył: - Zamiast asystować agonii, która potrwa miesiącami, lepiej zamknąć wszystko, żeby definitywnie zablokować przenoszenie się wirusa. Najważniejsze to go odizolować, a im bardziej zdołamy zwolnić prędkość jego rozprzestrzeniania się, tym więcej oddechu damy naszym strukturom sanitarnym.

Personel medyczny udziela pomocy pacjentom z podejrzeniem koronawirusa w namiocie ustawionym przed szpitalem w Brescii, drugim po Mediolanie mieście regionu Lombardia, 10 marca 2020 r. Claudio Furlan / AP

Salvini chciałby zamknąć całą Europę

Na „zamknięcie” nie tylko północy, ale całych Włoch naciska włoska prawica. We wtorek przedstawiła premierowi Giuseppe Contemu żądanie natychmiastowego zamknięcia wszystkich miejsc publicznych, urzędów, zakładów pracy i sklepów.

- Wychodzimy rozczarowani – powiedział dziennikarzom przywódca Ligi Matteo Salvini po wyjściu z Palazzo Chigi, siedziby włoskiego rządu. - Chcieliśmy „zamknięcia wszystkiego”, oczywiście z wyjątkiem kluczowych sektorów: systemu sanitarnego, wojska i produkcji żywności. Odpowiedź brzmiała „nie”.

REKLAMA

Fabio Rampelli z Braci Włoskich w środę rano komentował w studio telewizyjnym: - Jesteśmy rozczarowani. Gdyby nas wcześniej słuchano, może udałoby się uniknąć zwiększenia liczby zakażonych. Potrzebny jest wspólny „stół”, przy którym byśmy non stop podejmowali wspólne decyzje z rządem, a nie okazjonalne spotkania.

O wspólny stół może być trudno, skoro jeszcze kilka dni temu działania premiera Contego szefowa Braci Włoskich Giorgia Meloni nazywała „kryminalnymi”, a Salvini nie odbierał nawet telefonu od premiera. Conte zadaje również kłam jego wczorajszemu oświadczeniu, jakoby rząd odrzucił propozycje prawicy. Wręcz przeciwnie, jak poinformował, przywódcy prawicy usłyszeli, że bierze pod uwagę bardziej restrykcyjne zarządzenia.

We wtorek w południe Conte, po rozmowach z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, zapowiedział, że

rząd przeznaczy aż 25 mld na pomoc regionom dotkniętym koronawirusem i wspomożenie rodzin.

Dotąd była mowa o 6-7 mld. Lada chwila ma się ukazać dekret o rozdysponowaniu pierwszych 12 mld.

REKLAMA

W opublikowanym dziś w dzienniku „Corriere della Sera” wywiadzie Salvini mówi wręcz o konieczności zamknięcia całej Europy: - Teraz cała Europa powinna stać się strefą czerwoną. Contemu zaś zarzuca „brak odwagi w stosunku do Włochów, jak i Unii Europejskiej”.

Na pytanie dziennikarza, czy Salvini chce, aby „cała Europa pozostała w domu”, odparł: - Tak! Nie tylko dlatego, że koronawirus to zagrożenie, któremu trzeba stawić czoła z pełną determinacją. Także dlatego, żeby uniknąć nędzy, jaka wyniknie z wojen handlowych, które już widać na horyzoncie.

Jego zdaniem już „słychać głosy, by zwiększyć kontrole włoskich serów, dezynfekować opony włoskich tirów, wstrzymać import urządzeń i mebli z Włoch... Wirus nie przenosi się w ten sposób”. - Poza tym – stwierdził - wirus jest już w wiele krajach europejskich. Dlaczego więc nie wprowadzić strefy czerwonej na całym kontynencie?

Salvini skrytykował jednocześnie poniedziałkowy dekret rządu o ograniczeniu ruchu w całym kraju: - Autocertyfikaty? Budzą śmiech.

I po raz kolejny szef Ligi zasugerował konieczność natychmiastowej zmiany gabinetu: - Jestem przekonany, że Włochy, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebują dziś rządu, który by szedł negocjować z Europą z wielką determinacją.

Trudno się oprzeć wrażeniu, że nawet w czasie alertu na całym Półwyspie Apenińskim Salvini nie przestaje prowadzić kampanii wyborczej, licząc przy tym na krótką pamięć swoich zwolenników. Jeszcze 27 lutego wzywał na Facebooku: „Otworzyć wszystko. Otwórzcie ponownie fabryki, sklepy, muzea, galerie, siłownie, dyskoteki, centra handlowe”. Z kolei 21 lutego żądał, aby zawiesić traktat z Schengen, zamknąć granice Włoch i oczywiście nie wpuszczać okrętów ratujących migrantów na morzu.

Opublikowane w środę rano sondaże pokazują, że Liga Salviniego, będąca wciąż największą partią w kraju, systematycznie traci poparcie. Dzisiaj odnotowano najmniejszy dystans między nią a rządzącą teraz - wraz z Ruchem 5 Gwiazd centrolewicową Partią Demokratyczną (Liga ma 27 proc., PD 22,5, Ruch 15,6, Bracia Włoscy 13,4)

Gdy się przyjrzeć z bliska, obecne propozycje Salviniego nie są jednak zbieżne z tym, czego chce prezydent regionu Lombardia (któremu czasem wtóruje, a czasem nie prezydent Wenecji Euganejskiej).

Lombardia jak Wuhan

W dzisiejszym wywiadzie radiowym Walter Ricciardi, doradca ministra zdrowia i członek Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), powiedział, że „zamknięcie wszystkiego” miałoby sens w przypadku Lombardii, ale nie całych Włoch, nie mówiąc o Europie.

- System sanitarny regionu jest pod ogromną presją - wyjaśnia Ricciardi. - Lombardia jest dla kraju tym, czym miasto Wuhan było dla chińskiej prowincji Hubei. Tego typu środki nie miałyby sensu w odniesieniu do części centralnej i południowej kraju, gdzie nie ma jeszcze tego typu zagrożenia”.

Piemont prosi o restrykcje

Jednocześnie prezydent Piemontu Alberto Cirio zapowiedział dzisiaj, że jeśli rząd wprowadzi ostrzejsze ograniczenia w Lombardii, on wystąpi, by to samo uczyniono wobec jego regionu.

- Według naszych danych epidemiologicznych Piemont jest 7-8 dni za Lombardią. Nasz problem polega na tym, że nasza populacja jest starsza. Proporcje pacjentów na oddziałach terapii intensywnej to u nas 15 na 100, podczas gdy średnia krajowa wynosi 8-10 osób na 100. Oznacza to, że nieuniknienie zmierzamy ku sytuacji, która przed nami była udziałem Lombardii”.

Cirio podkreśla jednak, że należy precyzyjnie zdefiniować, co oznacza „zamknąć wszystko”: - Sklepy, bary, restauracje i tak już się zamykają z własnej inicjatywy. Pozostaje problem zamknięcia fabryk. Moim zdaniem rząd musi to rozważyć. Lombardia jest pierwszym we Włoszech regionem pod względem higieny produkcji i skoro na nią w pierwszym rzędzie spadła katastrofa, byłoby nieodpowiedzialnością nie rozważyć jej żądań.

Cirio, który 4 marca uczestniczył w spotkaniu szefów regionów, podczas którego zetknął się m.in. z Nicolą Zingarettim, jest, jak i gubernator Lacjum, zakażony koronawirusem. Symptomy obydwu nie są poważne i obaj kontynuują pracę przebywając na kwarantannie w swoich domach.

Narodowy Instytut Zdrowia: Koronawirus we Włoszech jest „autochtoniczny”

Taki wniosek można wysnuć z lektury opublikowanego właśnie raportu włoskiego Narodowego Instytutu Zdrowia (ISS): „Transmisja SARS-Cov-2 dotyczy wszystkich przypadków we Włoszech – z wyjątkiem pierwszych trzech, zasygnalizowanych w regionie Lacjum, które prawdopodobnie nastąpiły w Chinach”. Raport podaje też, że Instytut otrzymał z regionu Lombardia informację o osobie przybyłej z Iranu, u której wykryto koronawirusa. O ile, jak zaznaczają autorzy raportu, „nie jest możliwe odtworzenie łańcuchu transmisji infekcji dla wszystkich pacjentów, zdecydowana większość przypadków odnotowanych we Włoszech wiąże się z tymi zdiagnozowanymi w Lombardii, Emilii-Romanii i Wenecji Euganejskiej”, czyli regionami, na które spadł główny cios epidemii. Według najnowszych danych (wtorek wieczór), w tych trzech regionach obecnie zakażonych jest łącznie ponad 6,6 tys. osób (na 8,5 tys. w całym kraju), a gdyby dodać kolejny północny region, Piemont (do wczoraj 436 zakażonych), liczba ta rośnie do ponad 7 tys.

Raport nie wspomina o ewentualności przybycia wirusa z Niemiec, o czym donosiły przez jakiś czas tutejsze media.

Wiele zależy od młodych nosicieli koronawirusa

Jak zauważył szef ISS, Silvio Brusaferro, instytut zdołał w pełni zanalizować stan kliniczny u nieco ponad 2,5 tys. osób. Wynika z niego, że średnia wieku zakażonych wynosi 69 lat, ale istotny odsetek przypadków dotyczy osób poniżej 30. roku życia.

- Dane te potwierdzają, że ten przedział wiekowy jest zasadniczy dla transmisji wirusa - mówi Brusaferro.

Jego zdaniem wtorkowe statystyki liczby zakażeń pozwalają na odrobinę optymizmu. W tym dniu przybyło „tylko” 529 zarażonych w całym kraju, podczas gdy od soboty przybywało ich ponad 1 tys. dziennie (w poniedziałek aż 1,6 tys. nowych przypadków). Nie jest jednak jasne, czy mniejsza liczba zakażeń wynika z obostrzeń wprowadzanych przez rząd i władze regionów w ostatnich dniach, czy też z niepełnych informacji z Lombardii, która we wtorek wieczór, po raz pierwszy od wybuchu epidemii, nie zdołała dostarczyć Narodowemu Instytutowi Zdrowia pełnych danych.

Tak czy inaczej, podkreśla Brusaferro, wiele teraz zależy od zachowania obywateli: - Mamy nadzieję, że nowe statystyki przekonają wszystkich, jak powinni się zachowywać i że lepiej zrozumieją sytuację. Jeżeli nie będą przestrzegać rządowych dekretów, trudno będzie powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Nasze zachowanie naprawdę jest czynnikiem decydującym.

Chińczycy z Prato na dobrowolnej kwarantannie

Przykład obywatelskiej postawy dała chińska wspólnota w Prato pod Florencją. Prato jest czymś w rodzaju „włoskiego Chinatown”, ponieważ właśnie tu jest największe – po Mediolanie – skupisko osób tej narodowości, pracujących w miejscowych zakładach. Oficjalnie zameldowanych jest 22 tys. Chińczyków, ale co najmniej 10 tys. pracuje nielegalnie. Wielu z nich (co najmniej 3,5 tys.) przebywało w Chinach świętując z rodzinami Nowy Rok, kiedy epidemia nabrała tam rozpędu.

Wracający do Prato Chińczycy w styczniu i lutym poddali się dobrowolnej 14-dniowej kwarantannie, pozostając w domach. Uczyniło tak co najmniej 1,5 tys. osób, wśród nich prawie 400 dzieci, które nie poszły do szkół.

Wszystko wskazuje na to, że jak dotąd nikt w chińskiej wspólnocie w Prato nie zachorował na wywoływaną przez koronawirusa chorobę COVID-19. Pierwszy przypadek infekcji odnotowano tam dopiero 3 marca – była to młoda Włoszka, która wróciła z Lombardii. Jak dotąd w Prato zaledwie siedem osób zostało zainfekowanych (w całej Toskanii, do wtorku wieczór 264).

We Florencji, jak w całych Włoszech, limitowane są wejścia do sklepów, aptek i urzędów Bartosz, Hlebowicz, Florencja

Florencja: Do sklepów i aptek pojedynczo

We Florencji, jak w całym kraju, limitowane są wejścia do sklepów (po jednej, dwie osoby naraz, tak aby przy każdej kasie przebywał tylko jeden kupujący, w związku z tym klienci ustawiają się w niekończących się kolejkach na zewnątrz) czy aptek (w środku może przebywać tylko jeden klient).

Kartki na drzwiach gabinetów lekarskich przypominają o konieczności zachowania jednego metra odległości. W poczekalni do gabinetu mogą przebywać nie więcej niż trzy osoby.

Pacjentom przypomina się też, że jeżeli mają gorączkę, kaszel i inne objawy podobne do grypy nie mogą stawiać się w przychodni. Muszą pozostać w domu, oczekując na poprawę zdrowia albo skontaktować się z lekarzem telefonicznie. Apteki wpuszczają tylko jedną osobę naraz.

Ale np. na ryneczku na Piazza Dalmazia, niedaleko mojego florenckiego mieszkania, tłok jak zawsze. Wiele sklepów pozamykano, także kwiaciarnię pod domem.

- Trzy dni temu otworzyłam nowy sklep z ubraniami, starałam się o to przez pół roku - opowiada moja znajoma Marisa. - Teraz go zamknęłam.

161 Włochów odpowie za złamanie dekretu

Wczoraj, w czasie pierwszego dnia obowiązywania dekretu o ograniczeniu poruszania się, karabinierzy zatrzymali w całym kraju 161 osób, które złamały zakaz. Opuszczały bowiem domy bez żadnego z przewidzianych dekretem powodów - jak praca, zdrowie, sytuacja konieczna.