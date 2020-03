To pierwszy przypadek wśród członków brytyjskiego rządu i Izby Gmin. Nie wiadomo, od kogo minister Nadine Dorries zaraziła się koronawirusem, ale jej diagnoza powoduje, że testy zostaną przeprowadzone na setkach osób z ministerstwa zdrowia i parlamentu, z którymi kontaktowała się w dniach poprzedzających piątkową decyzję o poddaniu się izolacji. M.in. niedawno widziała się z premierem Borisem Johnsonem i jego narzeczoną Carrie Symonds, z którymi brała udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Kobiet.

"Dziękuję za dobre życzenia. Bardziej martwię się o moją 84-letnią mamę, która mieszka ze mną i wczoraj zaczęła kaszleć. Jutro przejdzie testy. Trzymajcie się i myjcie ręce" – napisała na Twitterze.

W środę samoizolacji poddała się kolejna parlamentarzystka – laburzystka Rachel Maskell, która napisała na Twitterze: „NHS111 [infolinia służby zdrowia] zaleciła mi, bym dokonała samoizolacji. To ważne, byśmy wszyscy stosowali się do zaleceń służb medycznych”.

Mimo potwierdzenia przypadków koronawirusa w Izbie Gmin rząd nie zamierza zawiesić prac parlamentu, choć nie są wykluczone zmiany sposobu prowadzenia prac w pałacu westminsterskim. – To będzie przedmiotem konsultacji między spikerami izb, rządem i władzami parlamentarnymi – wyjaśniał rzecznik rządu.

REKLAMA

W środę nie dokonano jeszcze aktualizacji liczby zachorowań – liczba potwierdzonych przypadków na Wyspach wynosi 373, sześć osób zmarło w wyniku choroby.

Brytyjczycy chorują jednak również poza Zjednoczonym Królestwem – brytyjska obywatelka jest pierwszą ofiarą koronawirusa na Bali, władze Indonezji w oświadczeniu po jej śmierci wyjaśniły, że była „krytycznie chora” jeszcze przed infekcją koronawirusem. Do Wielkiej Brytanii wraca również 135 osób z wycieczkowca „Grand Princess” – zostaną one przewiezione do domów, gdzie odbędą dwutygodniową kwarantannę.

W środę na koronawirusa zareagował Bank Anglii – jednomyślną decyzją ścięto stopy procentowe z 0,75 do 0,25 proc., by ożywić paraliżowaną przez epidemię gospodarkę. Pomóc może to, że dziś w Izbie Gmin hojny, kończący przeszło dekadę oszczędności budżet ma przedstawić kanclerz Rishi Sunak.

Dane o spadku liczby pasażerów ogłosiło lotnisko Heathrow – już w lutym ogólna liczba pasażerów spadła o 5,4 mln (4,8 proc., na trasach do Azji spadki sięgnęły 19,6 proc.). O 9,5 proc. spadł również ruch towarowy.

REKLAMA

Szkoły i uczelnie pozostają otwarte, nie odwołano imprez masowych – podczas meczów krykieta gracze mają tylko zrezygnować z powitania przez uścisk ręki. W zależności od rozwoju sytuacji zaplanowana na przyszły tydzień w Londynie druga runda negocjacji brexitowych może zostać zamieniona na serię wideokonferencji lub w ogóle odwołana.

Pierwsze zakażenie na Lesbos, wyspie z największym obozem dla uchodźców

Zakażona jest 40-letnia Greczynka, która podróżowała do Izraela i Egiptu. Władze obawiają się, że koronawirus może rozprzestrzenić się na całej wyspie, gdzie obecnie przebywa ok. 20 tys. osób.

Kobieta, zanim została izolowana, pracowała jeszcze przez kilka dni jako sprzedawczyni w jednym ze sklepów na wyspie. Jej dzieci chodziły do dwóch miejscowych szkół, które ostatecznie zostały zamknięte, gdy w poniedziałek z obawy przed zakażeniem niemal żaden z uczniów się w nich już nie pojawił.

Korespondent dziennika „Die Welt” pisze o strachu, jaki panuje na Lesbos, również ze względu na przepełniony obóz uchodźców Moria. Powstał z myślą o przyjęciu 3 tys. osób, tymczasem obecnie mieści ich prawie siedem razy więcej.

Migranci żyją w złych warunkach sanitarnych, mając bardzo ograniczony dostęp do podstawowej opieki medycznej.

Greckie ministerstwo zdrowia zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, ale mieszkańcy próbują na własną rękę się organizować. Zamierzają informować uchodźców o konieczności przestrzegania zasad higieny i przestrzec ich, by nie przebywali w zbyt bliskiej odległości od siebie. Michal Aivaliotis, dyrektor jednej ze szkół, gdzie nauczyciele wyszli z tą inicjatywą, mówi, że może to być trudne ze względu na fatalne warunki w obozie Moria. – Ale nic nie robić i zdać się na łaskę Boga też nie jest żadnym wyjściem – twierdzi.

Przyznaje jednocześnie, że Grecy już dawno powinni byli przeprowadzić taką akcję informacyjną wśród uchodźców i postarać się bardziej zabezpieczyć przed nadejściem koronawirusa. – Myśleliśmy cały czas, że jakoś nas on ominie. Taka jest nasza mentalność – mówi Aivaliotis.

Złą sytuację na wyspie pogarsza to, że zaprzestała tam swojej działalności większość organizacji pozarządowych. Zawiesiły one pomaganie uchodźcom lub w ogóle się wycofały ze względu na ataki, do jakich dochodziło na ich pracowników w ostatnich dniach. Stały za nimi skrajnie prawicowe bojówki wspierane przez lokalnych mieszkańców.

Lokalne władze domagają się przewiezienia migrantów do kontynentalnej części Grecji. Niewykluczone, że jeśli koronawirus się rozprzestrzeni na Lesbos, cała wyspa zostanie poddana kwarantannie.

W Chinach i Korei wirus znów atakuje

Po wtorkowej wizycie przewodniczącego Xi Jinpinga w Wuhanie, która miała pokazać, że epidemia jest pod kontrolą, Chiny odnotowały w środę niewielki skok infekcji. Są 24 nowe przypadki, a bilans ofiar śmiertelnych wzrósł o 22 osoby. Aż 10 nowych infekcji dotyczy powracających z zagranicy.

W 11-milionowym Wuhanie, kolebce wirusa, powoli rusza gospodarka. Władze wezwały dzisiaj do powrotu do pracy zatrudnionych w publicznej komunikacji i pracowników branży sprzętu medycznego.

W całych Chinach z powodu epidemii produkcja spadła o 25 proc. - analitycy przewidują, że powróci ona do poziomu sprzed epidemii do końca kwietnia. Nissan i Honda częściowo uruchomiły swoje trzy chińskie fabryki, w tym dwie w Hubei.

W Chinach zakaziło się dotąd 80 778 osób, a zmarło 3158. W sąsiedniej Korei Południowej przybyły dzisiaj 242 nowe przypadki. Do tej pory przez kolejne dni liczba infekcji spadała. Nowym ogniskiem koronawirusa okazał się call center w Seulu, gdzie zachorowały 93 osoby. Do większości z 7755 południowokoreańskich infekcji doszło w mieście Daegu. Ich ogniskiem była filia dziś najbardziej znienawidzonej w kraju sekty Kościoła Jezusa Shincheonji.