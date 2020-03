Epidemia koronawirusa w Polsce i na świecie [RELACJA NA ŻYWO]

Południowokoreański portal, powołując się na źródło w armii Korei Północnej, napisał, że 6 marca wojskowy korpus medyczny na żądanie dowództwa sporządził raport na temat skutków wirusa SARS-CoV-2. W styczniu i lutym miało umrzeć 180 żołnierzy wykazujących symptomy mogące wskazywać na koronawirusa. 3,7 tys. odbywa kwarantannę. Większość przypadków odnotowano w pobliżu granicy z Chinami.

W odpowiedzi dowództwo nakazało, by ciała zmarłych zostały poddane „całościowej dezynfekcji”. Wbrew wcześniejszym zaleceniom rządu, który w takich przypadkach zalecił kremacje. Informator DailyNK tłumaczy, że jest zbyt dużo ciał, by mogły zostać skremowane na terenie należącym do wojska, a do szpitali nie chcą ich odsyłać, żeby wiadomość o ofiarach nie wyciekła na zewnątrz.