Wtorek był pierwszym dniem obowiązywania dekretu, który uczynił cały Półwysep Apeniński jednolitym obszarem chronionym. Obowiązuje nakaz maksymalnego ograniczenia poruszania się oraz zakaz zgromadzeń publicznych.

Ludzie ustawiają się w kolejce do supermarketu w Rzymie, zachowując 'bezpieczną' odległość w obawie przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Cecilia Fabiano / AP

We wtorek przybyło co najmniej 529 osób zakażonych koronawirusem. W ten sposób liczba zakażonych w całym kraju przekroczyła 8,5 tys. Te informacje podał Angelo Borrelli, szef włoskiej obrony cywilnej, podczas wieczornej konferencji. Zastrzegł jednak, że tym razem (konferencje obrony cywilnej odbywają się codziennie) nie dysponuje wszystkimi danymi z Lombardii – pełne dane będą znane dopiero jutro. Wziąwszy na to poprawkę, od początku epidemii we Włoszech wyzdrowiało ponad 1000 osób (w tym dzisiaj wypuszczono ze szpitali 280 osób). Dzisiaj zanotowano też 168 przypadków zgonów, ogromna większość w Lombardii (135). 631 to liczba wszystkich zmarłych we Włoszech na skutek epidemii od jej wybuchu.

W reakcji na wprowadzenie dekretu Włosi masowo rzucili się do sklepów, tworząc kilkudziesięciometrowe kolejki. Władze najbardziej dotkniętej wirusem Lombardii (5,5 tys. z 8 tys. w całym kraju), w której szpitale nie nadążają z przyjmowaniem nowych zarażonych pacjentów, chcą jeszcze drastyczniejszych środków: zamknięcia wszystkich urzędów, wszystkich – poza spożywczymi – sklepów oraz ograniczenia transportu. Gubernator regionu Atilio Fontana mówi: „Nie wytrzymamy już zbyt długo. Ludzie muszą się maksymalnie wysilić, żeby przerwać tę epidemię”.

Tymczasem na plaże Ligurii wyległy tysiące plażowiczów. „Kochani, tak nie można. Kiedy medycy, pielęgniarze, wolontariusze walczący z koronawirusem mówią, żeby nie wychodzić z domów, wy co robicie? Po pierwsze, zacznijcie używać głów!” – apeluje o zdrowy rozsądek gubernator Ligurii Giovanni Toti.

Oddział intensywnej terapii opuścił pacjent nr 1 z Codogno, który po dwóch tygodniach walki z koronawirusem zaczął oddychać samodzielnie.

Trwają bunty w niektórych włoskich więzieniach. Policja nadal ściga ponad 20 uciekinierów z zakładu w Foggii.

Austria, Malta, Albania, Serbia, Maroko i Wielka Brytania wstrzymały ruch lotniczy i morski z Włochami. Również lądowe przejścia graniczne z Austrią i Słowenią zostały wczoraj zamknięte.

Liderzy włoskiej prawicy spotkali się z premierem, żądając „wstrzymania wszystkiego” na 15 dni. Wyszli rozczarowani, nie uzyskawszy ponoć żadnej deklaracji od Contego. „Wydaje mi się, że ktoś tu nie rozumie, co się dzieje w połowie włoskich szpitali”, skomentował Matteo Salvini, szef opozycyjnej Ligi.

Francja: liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 30

We Francji potwierdzono już 1412 przypadków zakażenia koronawirusem. Śmierć z tego powodu poniosło 30 osób.

Najgorzej jest w sześciu rejonach. Chodzi o departament Oise, o alpejski region Górna Sabaudia, bretoński departament Morbihan, region Haut-Rhin (okolice Miluzy) i o Korsykę. Mieszkańcy tej ostatniej obawiają się, że jeżeli epidemia doprowadzi do zawieszenia połączeń morskich i/lub lotniczych z ich wyspą, to tamtejsze magazyny żywności staną się szybko puste.

Władze wydały zakaz zgromadzeń liczących powyżej 1000 osób. Zakaz nie dotyczy jednak manifestacji ulicznych, egzaminów, korzystania ze środków transportu zbiorowego czy wieców wyborczych (to ważne, bo 15 i 22 marca odbędą się we Francji dwie tury wyborów samorządowych i kampania trwa w najlepsze). Natomiast zabronione są m.in. zawody sportowe, gdy liczba kibiców przekracza 1000. Możliwe jest organizowanie meczów bez udziału publiczności.

Obecność koronawirusa potwierdzono już u ministra kultury, u pięciu deputowanych i u dwóch pracowników personelu Zgromadzenia Narodowego. Wszystkim im narzucono kwarantannę.

Podjęto kroki mające zapewnić szczególną ochronę prezydentowi Macronowi. Zawieszono do odwołania jego spotkania w miejscach publicznych i pomieszczeniach Pałacu Elizejskiego. Dezynfekuje się dosłownie wszystko, zwłaszcza stoły, krzesła i fotele. Drastycznie ograniczono liczbę gości zapraszanych na prezydenckie obiady i kolacje.

Sam Emmanuel Macron odwiedził we wtorek ośrodek w jednym z paryskich szpitali, gdzie udziela się wyjaśnień obywatelom dzwoniącym w sprawie koronawirusa. Przy tej okazji prezydent oświadczył, że to, co obserwuje się obecnie we Francji, to „dopiero sam początek epidemii”. Minister zdrowia wyjaśnił w telewizji, że wysiłki władz skupiają się na opóźnianiu szczytu zakażeń, by zdążyć przygotować się medycznie, organizacyjnie i infrastrukturalnie.

Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty w paryski szpitalu. Ludovic Marin / AP

Podjęto decyzję o zmobilizowaniu tzw. rezerwy sanitarnej. We Francji można bowiem być nie tylko rezerwistą wojskowym, ale też rezerwistą sanitarnym wspomagającym główny korpus personelu medycznego.

Niemcy: miliard euro na walkę z epidemią

Pierwszy przypadek koronawirusa odnotowano w Saksonii-Anhalt, jedynym landzie, gdzie do tej pory nie było infekcji. Liczba zakażonych dobiła do 1,2 tys. Minister zdrowia Jens Spahn mówi, że to jeszcze nie jest apogeum.

Berlińska klinika Charité, największy szpital w Europie, na wypadek pogorszenia sytuacji ściągnął 100 dodatkowych respiratorów.

Instytut Mikrobiologii Medycznej, Wirusologii i Higieny Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Rostoku, Niemcy. Przygotowywanie próbek do badania genotypu nowego koronawirusa. Bernd Wuestneck / AP

Bundestag ma przeznaczyć dodatkowy miliard euro na walkę z koronawirusem. Pieniądze pójdą na badania naukowe oraz do instytucji zajmujących się zagrożeniem epidemiologicznym. Dodatkowe pieniądze dostaną też przedsiębiorstwa, które z powodu kryzysu wywołanego wirusem ponoszą straty, np. z powodu braku dostaw części z Chin czy ogólnego spadku koniunktury.

W Niemczech instytuty zajmujące się prognozami gospodarczymi otwarcie mówią już o nieuniknionej recesji.

Kanclerz Angela Merkel oznajmiła, że na kontakt z wirusem narażonych jest 60 proc. populacji. Zapowiedziała też, że konsekwentnie należy odwoływać imprezy masowe. – Mecze Bundesligi rozgrywane przy pustych widowniach to naprawdę nie jest najgorsze, co może się w tym kraju wydarzyć – mówiła.

Bundestag i lokalne parlamenty ograniczają liczbę spotkań. Mimo to zaplanowany na 25 kwietnia kongres CDU, którzy wybierze nowego szefa partii, odbędzie się zgodnie z planem.

Belgia. Pierwszy przypadek w Parlamencie Europejskim

Zakażenie wirusem stwierdzono u jednego z pracowników prowadzącego szkolenia dla personelu Parlamentu Europejskiego. Władze parlamentu zapewniają, że podjęto odpowiednie środki bezpieczeństwa. Część pracowników będzie pracować z domów. Parlament to kolejna instytucja UE, gdzie stwierdzono przypadek wirusa. Wcześniej pozytywnie zdiagnozowano pracownika Komisji Europejskiej.

David Sassoli przewodniczący Parlamentu, który jest Włochem i ostatni weekend spędzał w rodzinnym kraju, nie wrócił do Brukseli. Poddał się dwutygodniowej kwarantannie, Parlamentem będzie zarządzać z domu. Parlament odwołał też przypadającą w tym miesiącu sesję w Strasburgu

Chiny: Wygrywamy walkę z wirusem

Chiny wysłały znak, że epidemia jest pod kontrolą. Była nim wtorkowa wizyta Xi Jinpinga w Wuhanie, jej kolebce. Od rana przewodniczący ChRL spotykał się tam z lekarzami, oficerami i ochotnikami oraz odwiedzał mieszkańców objętych kwarantanną w ich domach – pisze agencja Xinhua. Xi wizytował też tymczasowy szpital Huoshenshan, jeden z dwóch postawionych w rekordowym tempie na początku epidemii. W całym Hubei odnotowano do dzisiaj 67 760 infekcji, zmarło 3024 osoby.

Prezydent Chin Xi Jinping podczas wizyty w Wuhan. Xie Huanchi / AP

Ale drakońskie środki odnoszą skutek: w poniedziałek nowych zakażeń było w całych Chinach tylko 19, z czego 17 w samym Wuhanie. Bill Bishop, mieszkający w Chinach Amerykanin, który od lat prowadzi często cytowany przez światowe media blog Sinocism, napisał niedawno, że najpewniejszym znakiem, iż partia komunistyczna uzna, że „zwycięstwo jest bliskie”, będzie wizyta Xi w Wuhanie, a potem powrót dzieci do szkół i ogłoszenie daty otwarcia odłożonej wiosennej sesji dwóch ważnych organów politycznych.

Na wiadomość o przygasaniu epidemii w Chinach giełdy w Szanghaju i Hongkongu od razu zareagowały wzrostami. Dla Chin najważniejszym wyzwaniem będzie teraz uruchomienie gospodarki. Chodzi o tysiące fabryk, które stoją już drugi miesiąc, i o miliony ich robotników, którzy wyjechali do rodzinnych stron na Chiński Nowy Rok i nie wrócili do pracy. Chińskie media podały, że już 69 proc. z nich wróciło do miast, w których pracują.