Rzymskie biuro 46-letniego senatora Matteo Salviniego, lidera włoskiego ugrupowania Liga Północna, ulokowane jest na poddaszu koło kościoła San Luigi dei Francesi i przypomina małe sanktuarium, pełne pamiątek i prezentów od fanów. Na jednej z belek stropowych wisi kolekcja różańców, półki zdobią wizerunki Matki Boskiej, koszulki AC Milan i odznaki policyjne. Na podłodze wciąż jednak stoją nierozpakowane pudła.

Do nowego biura Salvini musiał przeprowadzić się sześć miesięcy temu, gdy bo nieudanej próbie obalenia rządu stracił stanowiska wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych. Teraz znów pokazuje swoje zrelaksowane oblicze, unikając podgrzewania najbardziej kontrowersyjnych kwestii swojego programu.

Salvini, obdarzony niezwykłym politycznym instynktem, złagodził retorykę. Liga dotarła w sondażach do pułapu 32 proc. i jeśli chce poszerzyć wpływy, musi przyciągnać większość tradycyjnej prawicy, głosującej dotąd na Silvio Berlusconiego. Dlatego przedstawiając program partia przestała akcentować kwestię ostrej polityki wobec migrantów, a skoncentrowała się na gospodarce. Do maja, gdy w sześciu regionach Włoch rządzonych dotąd przez centrolewicę odbędą się wybory lokalne, chce uzyskać autorytet wśród przedsiębiorców i przedstawić swój pomysł na Włochy, którym grozi odcięcie ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa.

Daniel Verdú: Od czasu wybuchu epidemii nieustannie atakuje pan rząd, oskarżając go o niewłaściwe zarządzanie.

Matteo Salvini: Nadszedł czas, by stawić czoła sytuacji zagrożenia zdrowia i znaleźć nowe miejsca na oddziałach intensywnej terapii, oraz pomóc w tej trudnej sytuacji firmom. Pierwsze, styczniowe alarmy nie zostały wysłuchane przez rząd, który nie widział potrzeby tworzenia żadnych kontroli ani blokad dla ruchu. A to zapobiegłoby skali rozprzestrzenienia się zagrożenia. Ponad to zatwierdzone na walkę z koronawirusem środki są znikome.

Włochy są na skraju recesji, skąd pozyskać pieniądze?

Z programu inwestycyjnego opartego o partnerstwo publiczne. Państwo musi interweniować w przypadku wielkich kryzysów, walcząc w tej sprawie w UE o jak największą elastyczność. W tej chwili trzeba podtrzymywać alarm sanitarny, ale w sferze ekonomicznej problem potrwa dłużej. Prognozowana jest recesja. Niektóre sektory będą potrzebowały dwóch lat na powrót do aktualnej kondycji.

Główne ogniska infekcji i rozprzestrzeniania się wirusa w Europie pochodzą z dwóch regionów zarządzanych przez Ligę Północną: Lombardii i Veneto. Czy wszystko zostało przeprowadzone jak należy?

Ochrona zdrowia leży w gestii kraju, ale burmistrzowie i gubernatorzy robią, co mogą. Ostatnie słowo przy wydawaniu rozporządzeń i np. zamykaniu szkół ma jednak władza wykonawcza. Rządzący Ligą ostrzegali rząd już 3 lutego, ale usłyszeli, abyśmy nie przesadzali. Gdyby wcześniej podjęli jakieś działania, mielibyśmy mniej problemów.

Prokuratora bada zaniedbania w kilku lombardzkich szpitalach w zakresie powstrzymywania zakażenia.

To surrealistyczne i haniebne. Zamiast nagradzać lekarzy i pielęgniarki, którzy walczą z epidemią, wszczyna się wobec nich dochodzenie.

Rząd jedności? Zły pomysł. Chcemy wyborów

Czy poparłby Pan ideę szerokiego, kryzysowego gabinetu do walki z problemem koronawirusa i późniejsze rozpisanie wyborów?

Nie. Powiedzieliśmy, że służymy pomysłami i projektami, ale nie wejdziemy do rządu z Partią Demokratyczną lub Ruchem Pięciu Gwiazd. Można liczyć na nasze głosy poparcia projektów korzystnych dla kraju, ale nie na podtrzymywanie władzy premiera Giuseppe Conte. Im szybciej odejdzie, tym lepiej. Chcemy wyborów.

Teraz?

Byłoby to uczciwe i zdrowe po upadku rządu poprzedniego lata [Liga Północna Matteo Salviniego rządziła wówczas z Ruchem Pięciu Gwiazd]. Obecnie we Włoszech rządzą dwie partie mniejszościowe. Ten rząd nie jest w stanie zarządzać normalnością, a tym bardziej sytuacją kryzysową.

W obliczu takiego kryzysu nie byłaby lepsza jedność, silny rząd, współpracujący Salvini?

Również chciałbym silnego rządu, ale on nie istnieje. Zasypujemy ministrów propozycjami. Jesteśmy partią z największym poparciem w kraju i mamy ten obowiązek. Ale nie jest to łatwe, jeśli z drugiej strony przychodzą jedynie obelgi.

Niektóre kraje nie przyjmują Włochów albo zatrzymują ich na granicy ze strachu. Martwi to Pana?

Jeśli są to nieuzasadnione alarmy, należy to zgłaszać i powstrzymywać. Niemniej jednak każdy kraj ma prawo kontrolować granice i zdrowie swoich obywateli. Interesujące jest jednak to, że Włochy jeszcze dwa tygodnie temu musiały przyjmować wszystkich, a teraz niektóre kraje afrykańskie zabraniają wjazdu włoskim obywatelom lub, co gorsza, towarom.

Co ma Pan na myśli?

Niektórzy toczą wojnę handlową z Włochami pod pretekstem wirusa. Towar nie stanowi żadnego problemu, tak jak i produkty rolne. Jeśli ktoś hamuje eksport, to w interesach handlowych.

Czy zaniepokoiłby Pana teraz wybuch ksenofobii wobec Włochów?

Nie, musi się uspokoić psychoza... Co więcej, widzę niestety, że inne kraje europejskie mają pierwsze infekcje. Taki dyskurs byłby wbrew logice Unii Europejskiej.

Wielu Włochów rozprzestrzeniło wirusa. Również w krajach afrykańskich. Boi się Pan piętna?

Nasz problem zawsze był odwrotny. Byliśmy miejscem przyjazdu ludzi nie zawsze przyzwoitych i pożądanych, więc się nie boję. Jesteśmy pięknym, bezpiecznym, potencjalnie bogatym krajem i nie boję się tego, że nas odizolują.

Za to Marine Le Pen, pana sojuszniczka z Francji, zwróciła się o zawieszenie strefy Schengen i przeprowadzenie kontroli na włoskiej granicy.

My również poprosiliśmy o zawieszenie Schengen... Ale dziś jest już za późno.

Dobre stosunki z Rosją rozsądne z punktu widzenia Zachodu

W ostatnim wywiadzie dla El Pais, trzy lata temu, pana wypowiedzi na temat euro...

Były mocniejsze.

Tak. Powiedział pan, że będzie znacznie lepiej, gdy euro upadnie.

Przez te trzy lata euro nie pomogło włoskiej gospodarce ani zrównoważonemu rozwojowi UE, jak zakładali ojcowie-założyciele. Niemniej jednak to waluta, którą mam dzisiaj w kieszeni. Pracujemy w Europie z 28 europarlamentarzystami Ligi, aby zmienić Unię od wewnątrz.

Widzę, że stał się pan o wiele bardziej łagodny w tej kwestii. Czy to rząd tak Pana zmienił?

Trzeba zmienić niektóre umowy, takie jak rozporządzenia dublińskie [dotyczące udzielania azylu]. I trzeba to zrobić od wewnątrz, chodząc na spotkania. Ale widzę, że to trudne. W ciągu roku usłyszałem wiele propozycji i mało czynów. Ten nagły kryzys będzie próbą. Jeśli UE przedyskutuje ponownie zasady i uelastyczni je, oznacza to, że warto pozostać. Jeśli nadejdzie choćby jeden sprzeciw... Nie można umierać z powodu biurokracji europejskiej.

Gdzie podziało się stare marzenie o niezależnej od reszty Włoch Padanii?

Jesteśmy w 2020 roku i w tych ramach rozumujemy. Włochy muszą pozostać zjednoczone, aby stawić czoła wszystkim wyzwaniom, przed którymi stoją.

Mówi Pan o chęci stworzenia silnej grupy w Europie. Pański przyjaciel Viktor Orbán może opuścić ELP i przechylić szalę. Co zrobi?

Doceniam go jako polityka, premiera, patriotę i osobę. Chciałbym, aby powstała wielka alternatywna siła dla socjalistów i chadeków. Aby reprezentowała Europę narodów i ludów. To dziś są dwie lub trzy frakcje. Połączeni bylibyśmy bardziej decydującą siłą. Pracujemy nad tym i mamy nadzieję przyczynić się do tej rewolucji.

Seria przecieków o możliwym nieprawidłowym finansowaniu pańskiej partii z rosyjskich środków zaowocowała nowym procesem przeciwko pana partii. Niezależnie od wyniku, nie wydaje się panu, że ta bliskość z Moskwą miała związek z upadkiem pana rządu tego lata?

Nadal twierdzę, że dobre stosunki z Rosją są ogólnie rozsądne z punktu widzenia bloku zachodniego. Putin to wielki mąż stanu, który broni swojego kraju.