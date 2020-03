Włosi jeszcze nie przystosowali się do niedzielnego dekretu o rozszerzeniu stref zagrożonych o całą Lombardię i 14 północnych prowincji, a już dzień później (czyli w poniedziałek wieczór) premier Giuseppe Conte ogłosił cały Półwysep Apeniński „strefą pomarańczową”.

Koronawirus we Włoszech. Co oznaczają nowe ograniczenia?

Oznacza to drastyczne ograniczenie ruchu w całym kraju. Będzie on możliwy tylko w kilku sytuacjach: konieczność dojazdu do miejsca pracy czy ze względów zdrowotnych (wizyta w szpitalu). Każdy, kto zdecyduje się opuścić własną gminę, musi napisać oświadczenie (i mieć je przy sobie) wskazujące powód podróży. Obowiązuje zakaz zgromadzeń, także na wolnym powietrzu. Wszystkie bary, restauracje i lokale publiczne mogą być otwarte najwyżej do godz. 18.