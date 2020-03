- Skoro koronawirus dotarł do tylu krajów, groźba wybuchu pandemii [sytuacja, gdy infekcja grozi każdemu mieszkańcowi] stała się bardzo realna. Byłaby to jednak pierwsza pandemia w historii, którą można mieć pod kontrolą – mówił na konferencji prasowej Tedros Adhanom Ghebreyesus, sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Dodawał, że ludzkość „nie jest zdana na łaskę wirusa” i wzywał kraje, by jak najszybciej podejmowały „zdecydowane akcje”.

– Tylko tak jesteśmy w stanie spowolnić wirusa i zapobiec infekcjom. Większość zakażonych wyzdrowieje – zapewniał. Chwalił Chiny, gdzie dzięki drastycznym środkom udało się zapanować nad epidemią i Koreę Południową, gdzie spada liczba nowych przypadków. – rządy tych krajów pokazały, że nigdy nie jest za późno, by odwrócić bieg spraw – mówił.

To najdalej idąca wypowiedź stojącego na czele WHO etiopskiego lekarza i polityka.

Szpital Chofu w Tokio, 6 marca 2020 r.

WHO lakonicznie o koronawirusie

Do tej pory organizacja unikała mówienia w kontekście koronawirusa o pandemii. Jej przedstawiciele zwykle mówili, że SARS-CoV-2 ma potencjał, by doprowadzić do pandemii, ale do tego jeszcze nie doszło.

Komentatorzy krytykowali WHO za tę lakoniczność. Pojawiły się zarzuty, że Ghebreyesus robi tak z powodu presji Chin, czyli kraju, gdzie na początku roku, na skutek nieudolności władz, wybuchła potężna epidemia wywoływanej przez wirusa choroby o nazwie COVID-19. Dla Pekinu ogłoszenie pandemii oznaczałoby wizerunkowy cios i konieczność wzięcia odpowiedzialności za globalne konsekwencje.

Dlatego pojawiają się zarzuty, że Chiny naciskają na uzależnione od siebie gospodarczo etiopskie władze, by szef WHO pandemii nie ogłaszał. On sam bronił się, twierdząc, że ogłosi ją, kiedy tylko będzie miał w ręku odpowiednie dowody.

– Dopóki nie jesteśmy przekonani, że nad chorobą można zapanować, nie będziemy mówić o pandemii – oznajmił.

Jego doradcy twierdzili, że chodzi o to, by nie odbierać nadziei krajom walczącym z rozprzestrzeniającym się wirusem. Bowiem dopóki WHO nie ogłasza pandemii, ludzie są przekonani, że piłka jest w grze i epidemię można zatrzymać.

Pictures Of The Week Photo Gallery

Kasandryczne głosy w USA

Podobnie wstrzemięźliwe są amerykańskie władze sanitarne, choć tydzień temu ich przedstawiciele, którzy zeznawali przed Senatem, twierdzili, że niewiele trzeba, by do pandemia faktycznie miała miejsce.

Tymczasem amerykańska telewizja informacyjna CNN o pandemii mówi nie czekając na oficjalne komunikaty. Powołuje się na niezależnych od rządów epidemiologów. A ci twierdzą, że skoro koronawirus zakaził wielu ludzi w wielu krajach, a nad jego rozprzestrzenianiem się ciągle nie zapanowano, to pandemia stała się faktem. To zaś można było przewidzieć prawie od samego początku.

CNN mówi o pandemii także po to, by uzmysłowić Amerykanom, co ich czeka. Gdy wirus rozprzestrzeni się po USA, według opracowanego przez władzę średnio poważnego scenariusza aż 64 tys. ludzi z powodu wywołanego przez SARS-CoV-2 zapalenia płuc będzie trzeba podłączyć do respiratorów. Liczba sprzętu dostępnego w amerykańskich szpitalach ledwie zaspokaja tak wyliczone potrzeby. Ale może się okazać, że skutki epidemii będą poważniejsze.

– Trzeba się przygotować na to, co może nadejść – przestrzega telewizja.