Zmarły to 59-letni strażak z Hamburga, który tydzień temu poleciał z żoną na urlop do Hurghady w Egipcie. Gdy źle się poczuł, zawieziono go do szpitala, a tam zdiagnozowano u niego koronawirusa. Jego stan gwałtownie się pogorszył, zmarł w niedzielę. Gdzie zaraził się wirusem – pozostaje niewiadomą.

Aktualna liczba zakażonych w Niemczech wynosi 1151. Najbardziej dotknięta jest Nadrenia Północna-Westfalia, najludniejszy niemiecki land. Liczba zainfekowanych w ciągu weekendu wzrosła o tam aż o 124 przypadki i przekroczyła próg 500 osób. To właśnie na terenie tego landu zaczęła się wirusowa fala, która rozlała się już po całym kraju.