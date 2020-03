Prace nad szczepionką zaczęły się w styczniu, kiedy Chińczycy udostępnili informacje o kodzie genetycznym wirusa. W ciągu niespełna dwóch miesięcy do 2 mld dol. urosły inwestycje w badania nad zastrzykiem chroniącym przed chorobą COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2.

Jeśli wszystko pójdzie po myśli badaczy – i zarządów firm, które liczą na krociowe zyski – szczepionki pozwolą za rok ochronić osoby bardziej narażone na śmierć z powodu koronawirusa (śmiertelność jest zdecydowanie wyższa m.in. wśród osób starszych i przewlekle chorujących).

Brytyjczycy na froncie walki z epidemią koronawirusa

Choć eksperci są zgodni, że do stworzenia bezpiecznej szczepionki potrzeba co najmniej roku, kilka laboratoriów stworzyło już prototypy, które są testowane na zwierzętach.

- Testy na ludziach zaczną się w przyszłym miesiącu – napisał w niedzielę brytyjski „The Times” w artykule o londyńskiej spółce biotechnologicznej Hvivo.

Testy w prowadzonym przez nią laboratorium w Centrum Innowacji Queen Mary BioEnterprises będą jednymi z pierwszych na ludziach i stanowią część chińskiego programu prac nad szczepionką, który wspólnie finansują i koordynują koncerny farmaceutyczne z Państwa Środka.

- To stawia nas na froncie walki z epidemią – powiedział „Timesowi” Cathal Friel, dyrektor zarządzający holdingu Open Orphan, do którego należy Hvivo.

Ochotnicy zostaną królikami doświadczalnymi

Firma czeka jeszcze co prawda na zgodę brytyjskiego regulatora na testy na ludziach, ale już rozpoczęła rekrutację ochotników skuszonych perspektywą zainkasowania 3,5 tys. funtów (ok. 17 tys. zł) za dwa tygodnie nadrabiania zaległości książkowych.

Ochotnicy przejdą szczegółowy wywiad i badania medyczne, które mają nie tylko wykluczyć osoby z narażającymi ich na większe niebezpieczeństwo problemami zdrowotnymi. Odrzucone zostaną również aplikacje tych, którzy mają przeciwciała będące efektem wcześniejszego kontaktu z którymś ze szczepów szerokiej rodziny koronawirusów.

24 osoby, które zakwalifikowane zostaną do pierwszej rundy badań, najpierw dostaną prototypowe szczepionki. Po 14 dniach wrócą do laboratorium, gdzie zostaną zakażone dwoma pospolitymi szczepami koronawirusa o nazwach 0C43 oraz 229E. I od tego momentu przez dwa tygodnie nie będą mieć kontaktu ze światem zewnętrznym – zamieszkają w sterylnych izolatkach w laboratorium, będą jeść specjalnie kontrolowaną żywność, a personel medyczny pobierający od nich próbki do badań będzie nosić pełny ekwipunek ochronny.

Te z prototypów, które okażą się najskuteczniejsze, trafią do testów przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.