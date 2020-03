Na swoim profilu w mediach społecznościowych premier Conte ma zdjęcie cytat z Johna F. Kennedy’ego: „Każdy sukces zaczyna się od decyzji o podjęciu działania”. Jednak dziś premier Włoch przywołuje innego anglosaskiego męża stanu, Churchilla: „To nasza najciemniejsza godzina, ale damy radę”. Rozmowa przeprowadzona w Rzymie w niedzielę po południu z szefem rządu najciężej dotkniętego epidemią kraju w Europie.

Stefano Cappellini: Panie premierze, Włosi pytają, kiedy wydobędziemy się z ciemności.

Giuseppe Conte: Chcę być szczery i konkretny: w tej chwili trudno jest przewidywać, ponieważ mamy do czynienia z nowym wirusem, którego właściwości i zaraźliwość dopiero analizujemy. Rząd koordynuje walkę z koronawirusem z maksymalną koncentracją, używając wszelkich środków.

Należy osiągnąć dwa cele: powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa i wzmocnić struktury opieki zdrowotnej, aby mogły one sprostać wyzwaniu. Jesteśmy silnym krajem.

Jednak wprowadzenie w niedzielną noc najnowszego dekretu antywirusowego odbyło się w atmosferze zamieszania, a regiony, w których są "czerwone strefy", go podważają. Przede wszystkim: jak to możliwe, że już po południu w mediach zaczął krążyć draft nowych ograniczeń?

– Ktokolwiek przekazał projekt tekstu na zewnątrz, popełnił czyn nieodpowiedzialny, ponieważ niepotrzebny obieg nieostatecznej wersji tekstu spowodował zamieszanie i niepewność wśród obywateli.

Czyli to nie Palazzo Chigi [siedziba rządu] upowszechnił ten draft?

– Oczywiście, że nie. Późnym wieczorem, gdy projekt został przesłany ministrom i szefom regionów, znaleźliśmy się w sytuacji, w której cały kraj dyskutował o środkach tymczasowych, co do których ja sam zastrzegłem sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji. Od tej chwili będziemy podejmować rygorystyczne środki zaradcze, aby takie sytuacje się nie powtórzyły. Musimy za wszelką cenę chronić proces tworzenia prawa.

Zazwyczaj wypełnione turystami, a dziś za sprawą koronawirusa opustoszałe Schody Hiszpańskie w Rzymie. 5 marca 2020 r. Fot. Andrew Medichini / AP Photo

Również dekret o zamknięciu szkół sprowokował całą serię spekulacji.

– Ta przedwczesna informacja dla mediów była niefortunna. W tym trudnym okresie najważniejsze jest, abyśmy mówili jednym głosem.

A jednak wielu Włochów pyta: kto rządzi w takiej sytuacji jak ta? Rząd czy regiony?

– Ochrona zdrowia w dużej mierze pozostaje w gestii regionów. Prerogatywy rządu obejmują określanie podstawowych zasad działania i zapewnianie podstawowych świadczeń dla obywateli. Rząd, również poprzez obronę cywilną, która jest jego ramieniem operacyjnym, udziela wsparcia, ale to regiony muszą kontynuować współpracę z nim, tak jak to zresztą robią, w celu realizacji jednolitego, wspólnego i skutecznego kierunku działania. Podejmowanie autonomicznych i fragmentarycznych inicjatyw sprawiłoby, że wszystkie nasze wysiłki poszłyby na marne.

Czy zdecydowałby się pan po raz drugi na konferencję prasową o drugiej w nocy? Czy w sytuacjach tak delikatnych jak panująca obecnie we Włoszech nie należałoby odejść od tych surrealistycznych nocnych spotkań?

– Tamta noc była wyjątkowa. Po zamieszaniu wywołanym przez wyciek dekretu uznałem, że konieczne jest, aby kraj po przebudzeniu się mógł usłyszeć jednoznaczny i szczery komunikat wyjaśniający to, co się stało, i przedstawiający faktyczną treść dekretu.

Teraz duża część północnych Włoch stała się "strefą czerwoną". Wciąż jednak istnieje duża niejasność co do sensu ograniczeń, wyjątków i sankcji. Nota wyjaśniająca rządu mówi, że wystarczy, aby obywatele, którzy chcą się przemieszczać, przedstawili jako powód konieczność podjęcia pracy.

– Nie wprowadziliśmy bezwzględnego zakazu wjazdu i wyjazdu, tylko ograniczenia w przepływie osób, które obowiązują również wewnątrz obszaru północnego.

Wzywa się wszystkich do zminimalizowania przemieszczania się, ograniczając je do wymogów pracy, przypadków absolutnie koniecznych.

Jak rząd zamierza egzekwować te zakazy?

– Ci, którzy nie będą przestrzegać tego przepisu, naruszą art. 650 kodeksu karnego. A jeśli ktoś fałszywie powoła się na jedno z dopuszczalnych usprawiedliwień przemieszczania się, będzie podlegał kolejnym sankcjom karnym.

W ostatnich dniach, także w sobotę, dniu tysiąca nowych zakażeń, byliśmy świadkami wzrostu tłumów w miejscach turystycznych, klubach nocnych i na placach. Co to oznacza? Lekceważenie niebezpieczeństwa? Niechęć Włochów do stosowania się do zasad?

– Nie jest łatwo zmienić z dnia na dzień nawyki życiowe i uznać, że dla dobra wspólnego należy poświęcić dobro osobiste. Nie chcę wydawać ostrych sądów. Ta trudność adaptacji dotyczy wszystkich, także pana i mnie samego. Ennio Flaiano mawiał, że pewnego dnia nagle zdajemy sobie sprawę, że „lud, społeczeństwo” to po prostu my sami, podczas gdy dotąd sądziliśmy, że chodzi o innych. Wyrzeczenia, do których każdy z nas jest teraz wezwany, mają decydujące znaczenie dla dobra nas wszystkich. Jeśli wszyscy będziemy przestrzegać wskazanych zasad, kraj wkrótce będzie mógł podnieść głowę.

Nicola Zingaretti i Alberto Cirio, gubernatorzy Lacjum i Piemontu, są zakażeni koronawirusem. Czy panu zrobiono test?

– Tak, wynik jest negatywny.

Jeżeli za parę dni liczby pokażą, że nie udało nam się powstrzymać epidemii, wprowadzone zostaną kolejne restrykcje?

– Nadal działamy zgodnie z zasadami maksymalnej ostrożności i stosowania środków adekwatnych do zagrożenia – wprowadzamy je w życie wraz z rozwojem sytuacji. Ale dokonanie prawdziwego przełomu zależy od Włochów – wszyscy obywatele muszą zareagować.

Apeluję do wszystkich Włochów: musimy ufać naukowcom, zachować dystans jednego metra, musimy unikać pocałunków, uścisków dłoni, musimy przestrzegać wielu zasad.

Jeśli chodzi o rząd, dekretem z mocą ustawy zatwierdzonym w piątek wieczorem umożliwiliśmy wprowadzenie w życie nadzwyczajnego planu wzmocnienia personelu medycznego i pielęgniarskiego, a dzięki innym inicjatywom zagwarantowaliśmy dalszą produkcję specjalistycznego sprzętu do intensywnej i subintensywnej terapii.

Co do decyzji o zamknięciu szkół na dziesięć dni – czy ten okres zostanie przedłużony?

– To nie była łatwa decyzja, wiemy, że wymagamy od wielu rodziców wielkiego poświęcenia. Zwróciliśmy się do Komitetu Naukowo-Technicznego [powołanego przy rządzie po wybuchu epidemii], aby zanalizował tę sprawę, tak byśmy dysponowali wszystkimi niezbędnymi informacjami, które pozwolą na przyjęcie politycznej odpowiedzialności za tę decyzję. W najbliższych dniach będziemy mieli jaśniejszy obraz skutków podjętych do tej pory działań i zdecydujemy, czy należy przedłużyć zamknięcie szkół. Rodziny poinformujemy na czas.

Wskaźnik umieralności na koronawirusa we Włoszech jest wysoki. Czy to dlatego, że część zakażonych osób wciąż nie została wykryta?

– Wskaźnik śmiertelności może zależeć od wielu czynników, w tym od różnorodności stylów życia i faktu, że nasza populacja jest starsza od populacji chińskiej.

Należy też przypomnieć, że – jak już to powtarzał wielokrotnie Narodowy Instytut Zdrowia (ISS) – w zdecydowanej większości przypadków zmarli to osoby starsze z przewlekłymi schorzeniami.

Fundusze przeznaczone przez rząd na walkę z koronawirusem są znaczne, ale najprawdopodobniej niewystarczające, aby poradzić sobie z ciosami, jakie epidemia zadaje gospodarce. Co możemy jeszcze zrobić?

– Przeznaczyliśmy 7,5 mld euro na natychmiastowe wsparcie przedsiębiorstw bezpośrednio dotkniętych epidemią, ale także rodzin i pracowników. Na pewno na tym nie poprzestaniemy.

Czeka nas masowa terapia wstrząsowa. Aby wyjść z tej sytuacji kryzysowej, zamierzamy wykorzystać wszystkie nasze zasoby ludzkie i gospodarcze. Będziemy potrzebowali skutecznego planu „rekonstrukcji” rozszerzonego na wszystkie dziedziny.

Wykorzystamy tę sytuację, aby odblokować system inwestycji, do tej pory bardzo powolny. Model Genui stanie się modelem włoskim.

Czy nie uważa pan, że wyjątkowy charakter sytuacji powinien skłonić do równie wyjątkowych metod: dlaczego nie rozważyć tymczasowego zawieszenia paktu fiskalnego lub klauzul ochronnych?

– Komisja Europejska wysłała wyraźne sygnały współpracy, co doceniam. W wyjątkowych przypadkach przewidziana jest zresztą elastyczność budżetowa i w pełni ją wykorzystamy. Rozważamy kilka ścieżek działania, których nie chcę jeszcze zdradzać. Z pewnością Europa nie może myśleć o rozwiązaniu sytuacji nadzwyczajnej za pomocą środków zwyczajnych.

Poprosił pan swoich ministrów do zebrania pomysłów zaproponowanych przez opozycję. Ale trudno dostrzec klimat harmonii narodowej. Giorgia Meloni [szefowa prawicowych Braci Włoskich] mówi o „przestępczym zarządzaniu”, niektórzy wspominają o potrzebie „rządu zgody narodowej”.

– Byłoby przestępstwem, gdybyśmy ukryli dane o zakażeniu lub je lekceważyli. Dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej świat polityki musi pokazać niezależnie od poglądów, że leży mu na sercu dobro Włochów. Politycy muszą mówić odpowiedzialnie, pokazując miłość do kraju. Dziś lub jutro wrócę do spotkań z opozycją, aby omówić interwencje ekonomiczne. Cała moja energia jest poświęcona temu kryzysowi. Inne sprawy kompletnie mnie nie interesują.

Matteo Renzi sugeruje wynajęcie Guida Bertolaso [w latach 2001-10 był szefem obrony cywilnej, a także nadzwyczajnym komisarzem rządu po trzęsieniu ziemi w Aquili w 2009 r.]. Potrzebne jest dalsze wzmocnienie zespołu walczącego z epidemią?

– Stoimy w obliczu kryzysu, z którym Włochy, przynajmniej w najnowszej historii, nigdy nie miały do czynienia.

Wzmocnimy zespół antykryzysowy.

Referendum konstytucjonalne dotyczące obniżenia liczby parlamentarzystów zostało odłożone na czas nieokreślony. Czy istnieje możliwość przełożenia także wyborów regionalnych?

– Obecnie nie przewidujemy takiego rozwiązania.

Czy popełniono jakiś błąd, który uczynił z nas kraj najbardziej w Europie wystawiony na epidemię?

– Stoimy w obliczu nieznanego wirusa, który szybko się rozprzestrzenia i uderzył już w ponad 90 krajów na całym świecie. Od razu na początku zadałem sobie pytanie: gdybym był zwykłym obywatelem, czego oczekiwałbym od premiera? Otóż przejrzystości, odwagi i determinacji.

Oskarżono nas już, że mówimy za dużo, ale także, że mówimy za mało. Że jesteśmy zbyt rygorystyczni albo że podchodzimy do sprawy zbyt lekceważąco. Tak będzie do końca. Ale nasza linia nie zmienia się i powtarzam to jak mantrę wszystkim ministrom i członkom zespołu do walki z koronawirusem: maksymalna ostrożność, adekwatność i proporcjonalność środków.

tłum. Bartosz Hlebowicz