Wstrzymanie widzeń więźniów z rodzinami przewiduje niedzielny dekret rozszerzający strefy szczególnego ryzyka w północnych Włoszech i wprowadzający obostrzenia w całym kraju.

W niedzielę wieczorem w więzieniu Torre del Gallo w Pawii (Lombardia) więźniowie pojmali i pobili dwóch strażników więziennych (jeden z nich to szef straży). Zdobyli klucze do cel i wypuścili kilkudziesięciu współosadzonych, przy okazji dewastując więzienie. Ponieważ nie wszyscy mieli ochotę na rewoltę, przy okazji doszło do wymiany ciosów pomiędzy grupami więźniów. Do zgaszenia konfliktu przysłano funkcjonariuszy z mediolańskich więzień San Vittore i Opera. Po kilku godzinach negocjacji buntownicy zwolnili pobitych strażników i wrócili do cel.