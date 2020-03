Chińskie Centrum Kontroli Chorób po przebadaniu 44 tys. przypadków wyliczyło, że śmiertelność wirusa SARS-Cov-2 wynosi 2,8 proc. dla mężczyzn i 1,7 proc. dla kobiet. Naukowcy nie wiedzą, z czego wynika ta rozbieżność – jedni wskazują na różnice w systemie odpornościowym, inni zauważają, że mężczyźni (zwłaszcza Chinach) prowadzą niezdrowy tryb życia i dlatego ich organizmy są słabsze.

Ale kobiety nie mają się z czego cieszyć. W ostatecznym rozrachunku to one zapłacą za globalne perturbacje wywołane pandemią.

- Kryzys zawsze zwiększa nierówności między płciami – mówi Maria Holtsberg z UN Women, agencji ONZ działającej na rzecz wzmocnienia kobiet. Efekty epidemii koronawirusa są tego podręcznikowym przykładem.

Dyskryminowane "anioły w kitlach"

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia kobiety stanowią 70 proc. pracowników służby zdrowia i sektora socjalnego. W prowincji Hubei, epicentrum zarazy, większość lekarzy i aż 90 proc. pielęgniarek to kobiety.

Chińska propaganda wykreowała je na nowe heroiny. W lutym państwowa CCTV z dumą pokazała lekarkę w dziewiątym miesiącu ciąży, „wspaniałą matkę”, „anioła w białym kitlu”, która nie przerwała pracy w oddziale ratunkowym w Wuhanie. Następnego dnia wuhańskie gazety kibicowały innej kobiecie, która wróciła do pracy zaraz po poronieniu.

Bohaterki ozłaca się tylko retorycznie. W rozmowie z BBC jedna z pielęgniarek poskarżyła się, że personel w ciągu 10-godzinnych dyżurów nie ma co jeść i że brakuje papieru toaletowego.

Artykuł w prorządowej gazecie pochwalił szpital w Wuhanie za „unikanie marnowania jedzenia” poprzez serwowanie różnych posiłków dla zatrudnionych tam mężczyzn i kobiet. Na zdjęciu widać było, czym różnią się posiłki: męski zawierał jedno dodatkowe danie, więcej zupy, jogurt i owoce.

Największą burzę w internecie wywołało wideo zamieszczone w lokalnym portalu w prowincji Gansu, na którym było widać kilkanaście kobiet z grupy personelu medycznego przed wyjazdem do Wuhanu. Wszystkie miały ogolone głowy. Ich szpital twierdził, że ogoliły się dobrowolnie. Nie wiadomo tylko dlaczego niektóre płakały. W tej samej grupie stał doktor mężczyzna - z włosami i z maseczką chirurgiczną wyższej jakości niż te, w jakie wyposażono kobiety.

W chińskich mediach społecznościowych te jawne przykłady dyskryminacji spotykają się z ostrą krytyką. Artykuł na WeChacie „Proszę, przestańcie używać ciał kobiet jako narzędzia propagandy” przeczytano ponad 100 tys. razy, zanim został ocenzurowany. Hasztagu na Weibo #DostrzecKobietyPracujące, pod którym wzywano do uznania wkładu lekarek i pielęgniarek, użyto 700 tys. razy.

Grupy wolontariuszy wysyłają do szpitali podpaski, bo przełożeni się o to nie zatroszczyli, a pracujące tam non stop kobiety wstydzą się poruszyć ten temat. Miesiąc temu (męskie) kierownictwo szpitali w Hubei odmówiło przyjęcia podpasek, tłumacząc, że nie jest to ważna sprawa. Po krytycznych komentarzach i kampanii uświadamiającej zgodzili się jednak przyjmować artykuły higieniczne dla kobiet, choć wciąż wolontariusze muszą je dostarczać na własny koszt. W akcję włączyła się nawet państwowa Chińska Fundacja Rozwoju Kobiet, zapowiadając, że będzie wysyłać produkty higieniczne pracownicom medycznym.

Szkoły zamknięte, a kto zajmie się dziećmi?

Inne problemy wiążą się z kwarantannami i blokadami chińskich miast, dzielnic, wsi, zamknięciem szkół i zakładów pracy.

Nie jest to tylko problem Chin. Także desperacko walczące o utrzymanie epidemii w ryzach Korea Południowa i Japonia zamknęły swoje przedszkola i szkoły. W tych trzech krajach łącznie na lodzie zostało 253 mln dzieci. Kto ma się nimi zająć? Oczywiście matki, nawet jeśli mają pracę.

I przed wirusem nie było z tym dobrze. Dowodem na ekonomiczną systemową dyskryminację kobiet są wyniki rankingu Światowego Forum Ekonomicznego, które okresowo bada udział kobiet w życiu gospodarczym poszczególnych krajów. W ostatnim rankingu Korea Południowa zajęła 127. miejsce (na 153), Japonia 115., a Chiny 91.

Rząd lokalny miasta Jinan, stolicy prowincji Shandong, poradził firmom, by zachęcały zatrudnione tam kobiety do pozostania w domu i zajęcia się dziećmi, dopóki szkoły w całym kraju pozostają zamknięte. Taka decyzja może się jednak odbić na zarobkach - pojawiają się doniesienia, że niektóre firmy południowokoreańskie obcinają płace kobietom, które muszą zostać w domu z powodu zamkniętych szkół. Natomiast rząd Japonii ogłosił, że będzie wypłacać przedsiębiorcom rekompensatę za każdego pracownika, który z tego powodu weźmie urlop.

Wirus przemocy domowej

Gdy ludzie są zamknięci w czterech ścianach, rośnie przemoc domowa. Kwarantanna wzmaga ogólną nerwowość i prawdopodobieństwo kłótni, a ofiara nie może uciec. W Chinach były przypadki, że rodzina bitej kobiety wymogła na władzach wioski uchylenie kwarantanny, aby można było ją zabrać w bezpieczne miejsce.

Yuanzhong, jedna z organizacji praw kobiet z Pekinu, doradza kobietom, jak złożyć wniosek o rozwód w warunkach kwarantanny. Feng Yuan z pekińskiej organizacji Weiping powiedziała BBC, że odkąd wprowadzono kwarantanny, dostaje od ofiar przemocy trzy razy więcej zapytań niż wcześniej.

– Policja nie powinna wykorzystywać epidemii jako pretekstu, żeby nie traktować przemocy domowej poważnie – dodała.

Pewna kobieta z Shenzen, pobita przez chłopaka, umieściła w sieci swoją rozmowę z mediatorem policyjnym, który poradził jej, żeby dała sobie spokój: – On ma dobrą pracę. Naprawdę chce pani go zrujnować?

W Chinach aktywistki sporządziły plakaty przypominające, że jeśli jesteś świadkiem przemocy, powinieneś zareagować. Inne stworzyły sieć samopomocy pod hasłem „Szczepionka na przemoc domową”. Jej hasło: „Kwarantanna zablokowała drzwi, ale nie zablokowała innego wirusa: przemocy domowej”. 2,5 tys. wolontariuszy obiecało, że zostaną takimi szczepionkami, czyli będą nasłuchiwać odgłosów awantur i uczulą na to sąsiadów.

Pierwsze do utraty pracy

Globalne spowolnienie gospodarcze wywołane epidemią też uderzy w kobiety. To one stanowią gros pracowników zamkniętych fabryk, np. tych produkujących ubrania albo telefony. W dotkniętych krajach Azji pracują też rzesze pomocy domowych, głównie z Indonezji i Filipin, na śmieciowych umowach albo bez umowy. One są pierwsze w kolejce do utraty pracy lub płacy, jeśli pracodawca postanowi ciąć koszty.

Gastarbeiterki często też nie mogą kupić reglamentowanych maseczek i płynów do dezynfekcji, bo nie mają miejscowych dokumentów - albo zwyczajnie ich nie stać, bo ceny wzrosły wraz z popytem. Indonezyjski konsulat w Hongkongu rozdaje swoim obywatelom maski, ale żeby dostać trzy sztuki, trzeba odstać w godzinnej kolejce (zużywając przy tym jedną maseczkę).

Rząd Hongkongu poradził zagranicznym służącym, żeby z powodu epidemii rezygnowały z jedynego dnia wolnego w tygodniu, co w praktyce oznacza, że będą pracowały siedem dni zamiast sześciu.