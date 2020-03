W niedzielę policja w Sydney postawiła zarzuty dwóm kobietom, lat 23 i 60, za wywołanie bójki w jednym z supermarketów. Panie zaczęły się obrzucać wyzwiskami i szarpać za włosy, gdy jedna z nich uznała, że wyładowanie przez drugą całego wózka papierem to przesada.

Cztery dni wcześniej klienci sklepu Woolworths w Westfield Parramatta w Nowej Południowej Walii też pokłócili się o papier toaletowy - jeden z nich wyciągnął nóż i zaczął grozić, że go użyje. A w odległym o 400 km Tamworth policja musiała użyć paralizatora, żeby uspokoić zbyt nerwowego klienta żądnego papieru.

Głos zabrały władze. „Proszę, PRZESTAŃCIE. Zdrowy rozsądek mówi, że jeśli nie będziemy wykupywać na zapas papieru toaletowego, to starczy go dla wszystkich”, tweetował stanowy minister zdrowia Brad Hazzard, publikując zdjęcie opustoszałych półek sklepowych.

„To nie Mad Max. Nie musimy tego robić”, apelował inspektor policji Andrew New.

Puste półki przeznaczone na papier toaletowy w sklepie w Teterboro w stanie New Jersey, 2 marca 2020 r. Fot. Seth Wenig / AP Photo

Puste strony w gazecie w trosce o czytelników

Panika ma oczywiście związek z koronawirusem. Australia odnotowała do tej pory 74 zachorowania, co stawia ją w drugiej lidze zagrożenia epidemią. Ale najwidoczniej Australijczykom stoi przed oczami widmo kwarantanny i nie chcieliby się w niej znaleźć bez zapasu papieru.

REKLAMA

Wykupują też konserwy, makarony i środki czystości, ale tylko o papier ludzie skaczą sobie do oczu i tylko jego brakuje, co widać na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych. Mimo że sklepy zaczęły racjonować gorący towar do jednej zgrzewki na rodzinę. Nie pomogło też uspokajanie narodu przez producenta Kleenex Australia, który zamieścił zdjęcie magazynu pełnego towaru i zapewnił, że fabryki pracują 24 godziny na dobę. „Jak widzicie, papieru nie zabraknie”, głosi podpis.

Na Twitterze grzeją się hasztagi oznaczające papierowo-toaletową „aferę”, „kryzys” i „apokalipsę”. Memy pokazują Australijczyków owiniętych papierem niczym mumie albo WC wypełnione po sufit rolkami.

Na Gumtree cwaniaki lub jajcarze usiłują sprzedać papier toaletowy za kilkadziesiąt dolarów, a nawet 2 tys. dol. za zgrzewkę: „Artykuł kolekcjonerski, nigdy nieużywany...”. Linie lotnicze Virgin Australia zapewniają: „Podczas wszystkich naszych lotów papier toaletowy jest dostępny”.

REKLAMA

Australijska gazeta „NT News” dołożyła do jednego z wydań osiem pustych stron, żeby w razie potrzeby można było ich użyć w toalecie.

Przez ten mechanizm upadają banki

Psychologowie wskazują, że działa tu psychologia tłumu. Ta sama, która podczas kryzysu gospodarczego nagle każe ludziom ustawiać się w kolejkach do banków po oszczędności, co (a nie sam kryzys) prowadzi do ich upadku.

„Czuję, że powinienem kupić kilka dodatkowych zgrzewek papieru, bo wariaci go wykupują, ale wtedy sam zaliczę się do wariatów”, podsumował pewnie nie tylko swoje rozterki jeden z twitterowiczów.

Problem papieru jest anegdotyczny, ale w ten sam sposób ludzie robią zapasy maseczek, rękawic i płynów dezynfekcyjnych, co grozi ich niedostępnością dla najbardziej potrzebujących w szpitalach.

Australia nie jest jedynym krajem dotkniętym toaletową paniką. Niektóre sklepy w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie wprowadziły reglamentację papieru.

Departament policji w Kaysville w Utah zamieścił na Facebooku apel, aby nie kraść papieru z policyjnej acz publicznie dostępnej toalety. „Kochamy naszą społeczność, ale gliniarze też potrzebują się podetrzeć! Obsesjonatom proponujemy skupić się z powrotem na promieniowaniu masztów komórkowych”.

Byłoby dziwne, gdyby od toaletowych lęków wolna była Azja, najbardziej dotknięta wirusem. Już miesiąc temu w Hongkongu jakiś profeta uzbrojony w nóż zrabował 600 rolek z dostawy sklepowej. A teraz papieru naprawdę tam brakuje – dlatego że ludzie wykupują.

Johann Christoph Michalski, dyrektor Vinda, czołowego producenta papieru w regionie, powiedział, że dostawy w Hongkongu i Chinach nie są zakłócone. I poradził, by nie wierzyć we wszystko, co się pisze w mediach społecznościowych. Podczas gdy giełdy dołują z powodu wirusa, akcje Vinda zyskały od początku roku 48 proc.

W zeszłym tygodniu w panikę wpadli Japończycy, bo pojawiła się plotka, że celuloza do produkcji papieru pochodzi z zablokowanych przez epidemię Chin. Producenci odpowiedzieli, że to fake news.