Oznacza to przyśpieszenie ataku epidemii, ponieważ przez ostatnie kilka dni zakażonych przybywało ok. 600 dziennie - poinformował w sobotę wieczorem szef włoskiej obrony cywilnej Angelo Borrelli. Do tej pory wyzdrowiało 589 zakażonych. Na intensywnej terapii znajduje się 567 osób.

Wzrosła też liczba ofiar śmiertelnych wirusa - o 49. W sumie po dwóch tygodniach z powodu koronawirusa zmarły 233 osoby.

Regionem najbardziej dotkniętym epidemią jest Lombardia: zakażonych jest tu ponad 2,7 tys. osób. Drugim regionem jest Emilia-Romania, gdzie liczba zakażonych przekroczyła tysiąc, z czego prawie połowa w prowincji Piacenza.