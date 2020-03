Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do sześciu. To już trzeci przypadek zakażonego, który podróżował w busie z Niemiec. Ostatni ogłoszony pacjent nie jest polskim obywatelem.

Szef resortu przypomniał, że złamanie kwarantanny domowej może podlegać pod kodeks karny. - Apeluję o rozsądek i odpowiedzialność - stwierdził.

- Mamy 128 osób w hospitalizacji, ponad 1,3 tys. osób w kwarantannie i ponad 6 tys. osób objętych nadzorem sanitarnym - powiedział Szumowski.

W sobotę przed południem prezydent Andrzej Duda poinformował, że podpisał antykoronawirusową specustawę.

Później prezydent powiedział, że po rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim postanowiono przekazać dodatkową pulę środków na walkę z koronawirusem. Ma to być 2 mld 750 mln zł.

Utknął wycieczkowiec z Polakami

Problemy z powodu epidemii koronawirusa ma setka Polaków na wycieczkowcu "Costa Fortuna". Statku nie wpuszczono do portów w Malezji i Tajlandii. Oficjalnym powodem tej sytuacji jest obecność Włochów na pokładzie, którzy przez ostatnie dwa tygodnie przebywali we Włoszech i mają zakaz wjazdu do Malezji.

Polscy turyści są na wycieczce zorganizowanej przez biuro Polviet Travel. Porty odmawiają przyjęcia wycieczkowca "Costa Fortuna", mimo że na pokładzie nie ma osób podejrzanych "o nosicielstwo COVID-19". Na razie statek został skierowany bezpośrednio do Singapuru, gdzie dotrze w niedzielę po południu.

Szumowski powiedział, że na razie rząd nie ma informacji o stanie zdrowia Polaków znajdujących się na statku. - Próbujemy te informacje uzyskać - stwierdził.

Koronawirus. Włoskie szkoły zamknięte

W piątek, w ciągu jednej doby, najwięcej zgonów z powodu koronawirusa odnotowano we Włoszech. Jednego dnia zmarło tam 49 osób. Oznacza to, że łączna liczba ofiar śmiertelnych z powodu koronawirusa we Włoszech wzrosła do 197. Natomiast liczba zarażonych na świecie przekroczyła 102 tys. osób. Z powodu epidemii zmarło ponad 3,4 tys. ludzi.

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nazwał rozprzestrzenianie się epidemii „głęboko niepokojącym” i wezwał wszystkie kraje do powstrzymywania wirusa.

Średni wiek zmarłych z powodu koronawirusa we Włoszech to 81 lat. Większość z nich miała już problemy zdrowotne. 72 proc. zgonów we Włoszech do mężczyźni. Według rządowych danych zmarło 4,25 proc. osób, u których wykryto koronawirusa. To najwyższy odsetek na świecie.

W tym tygodniu z powodu epidemii rząd nakazał zamknięcie wszystkich szkół na 10 dni. Przez miesiąc mecze włoskiej serii A będą rozgrywane bez publiczności.

Tylko Chiny, Korea Południowa i Iran zgłosiły więcej przypadków koronawirusa niż Włochy. Łączna liczba zakażonych w Chinach to ponad 80 tys. osób, zmarło ponad 3 tys. Z kolei w Korei Południowej zakażonych jest 6767, a 46 osób zmarło. W Iranie odnotowano ok. 3,5 tys. zakażeń i 124 zgony, choć uważa się, że są to niepełne dane.

Z kolei na Florydzie w piątek odnotowano dwa zgony. Łączna liczba ofiar w USA wynosi 16, a u ponad 200 osób potwierdzono zakażenie.

Prezydent Donald Trump przeznaczył 8,3 mld dol. na walkę z koronawirusem