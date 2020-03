Polscy turyści są na wycieczce zorganizowanej prze biuro "Polviet Travel". Według RMF FM MSZ monitoruje sytuację na miejscu. Porty odmawiają przyjęcia Costa Fortuna, mimo że na pokładzie nie ma osób podejrzanych "o nosicielstwo wirusa COVID-19". Na razie statek został skierowany bezpośrednio do Singapuru, gdzie dotrze w niedzielę po południu.

Koronawirus. Włoskie szkoły zamknięte

W piątek, w ciągu jednej doby, najwięcej zgonów z powodu koronawirusa odnotowano we Włoszech. Jednego dnia zmarło tam 49 osób. Oznacza to, że łączna liczba ofiar śmiertelnych z powodu koronawirusa we Włoszech wzrosła do 197. Natomiast liczba zarażonych na świecie przekroczyła 102 tys. osób. Z powodu epidemii zmarło ponad 3,4 tys. ludzi.